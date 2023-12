Um projeto para não se perder de vista, daqueles que esperamos que seja duradouro, que evita a dor de ter bichinho de estimação longe da gente. Por acidente ou descuido, os pets acabam fugindo de casa ou se perdendo do tutor, e no fim do ano, vários casos são registrados em Curitiba e na Região Metropolitana.

Uma das formas mais comuns utilizadas pelos tutores para localizar o cachorro ou o gato que fugiu é a colocação de coleiras, com plaquinhas com o nome do pet e telefone do responsável. Esse “equipamento de segurança”, custa em média, de R$ 15 a R$ 20 em pet shops.

Protetora voluntária de Curitiba oferece a placa e a coleira de graça. Foto: Divulgação.

O valor é até baixo, mas toda economia é importante para o bolso do brasileiro. E pensando nisso, uma curitibana está fazendo sucesso na proteção animal, oferecendo de graça a coleira com a plaquinha identificadora.

Adriana Senter, 35 anos, é designer gráfico e apaixonada pelos animais. Ela conta que pensava sempre em alguma forma de ajudar os bichinhos, e ao conversar com protetores, percebeu que poderia colaborar doando tempo e plaquinhas.

“Comecei em novembro, era para ter iniciado antes, mas acabei sofrendo uma lesão no joelho. Em menos de um mês no projeto, já fiz mais de 500. É muito bacana fazer isso, pois acredito que o objetivo do projeto venha a reduzir a quantidade de pets nas ruas, pois muitos possuem donos e se perdem. Além disso, a campanha desafoga as ONGs que estão lotadas”, diz Adriana.

Como funciona?

Gatos também recebem as coleiras com as plaquinhas. Foto: Divulgação.

O interessado em ter a coleira com a plaquinha entra em contato com a Adri Senter Proteção Animal (veja abaixo), informando o nome do animal de estimação e telefone do responsável. Após a gravação na plaquinha, a Adriana vai até a casa do tutor, sem cobrança de nada.

“Vou até a residência, para evitar que a pessoa desista de pegar comigo, caso ela more no outro lado da cidade. Temos esse custo, mas cumprimos o objetivo. Eu converso com a pessoa na hora, a gente testa o tamanho da coleira no bichinho e ainda oriento com algumas dicas. Estou bem feliz”, comentou Adriana.

Para pedir a coleira com a placa de identificação, entre em contato com a Adriana pelo telefone (41) 99959-5218 ou pelo Instagram @adri_senter_protecao_animal .

