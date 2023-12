Os cães, assim como os humanos, podem sentir desconforto e sofrer com o calor excessivo. Por isso, é importante que os tutores estejam atentos aos sinais para garantir o bem-estar de seus cachorros durante os períodos de alta temperatura.

Fornecer sombra, água fresca, locais frescos para descanso e evitar atividades extenuantes durante os dias quentes são maneiras de ajudar a prevenir o superaquecimento e garantir a saúde e o conforto dos pets. Mas, se houver suspeita de superaquecimento, é essencial procurar imediatamente assistência veterinária.

A seguir, confira 10 sinais de que o seu cachorro está com calor!

1. Ofegar excessivamente

A respiração rápida e ofegante é um dos sinais mais comuns de que um cachorro está com calor. Eles podem abrir a boca e respirar de forma acelerada para tentar regular sua temperatura corporal.

2. Língua e gengivas vermelhas

Quando um cachorro está superaquecido, sua língua e gengivas podem ficar muito vermelhas ou, até mesmo, roxas. Essa coloração é um indicativo de que ele está com dificuldades para regular a temperatura do corpo.

3. Salivação excessiva

Se um cachorro está babando mais do que o normal, isso pode ser um sinal de que ele está com calor. O aumento da salivação é uma forma do corpo tentar se resfriar.

4. Fraqueza ou energia baixa

Cães superaquecidos podem parecer cansados, com energia abaixo do normal ou relutantes em se mover. Eles podem buscar locais mais frescos e se deitar, evitando esforços físicos.

O excesso de calor pode deixar os cachorros desconfortáveis (Imagem: otsphoto | Shutterstock)

5. Inquietação

Alguns cachorros podem mostrar sinais de inquietação quando estão com calor. Eles podem andar de um lado para o outro, parecerem irritados ou demonstrar desconforto evidente.

6. Aumento do ritmo cardíaco

O coração acelerado pode ser um sinal de que o cachorro está lutando para regular sua temperatura. Observar a frequência cardíaca pode ajudar a determinar se o animal está sofrendo com o calor.

7. Vômitos ou diarreia

O superaquecimento pode levar a distúrbios gastrointestinais. Vômitos ou diarreia podem indicar que o animal está enfrentando problemas devido ao calor excessivo.

8. Tremores musculares

Em casos extremos de superaquecimento, os cachorros podem ter tremores musculares. Isso pode ser um sinal de alerta para uma situação perigosa. Nesse caso, não hesite em procurar ajuda veterinária.

9. Aumento da temperatura corporal

Utilizar um termômetro é a melhor maneira de verificar a temperatura corporal do cachorro. Uma temperatura acima de 39°C pode indicar hipertermia (temperatura mais elevada do que normal).

10. Falta de apetite

O calor excessivo pode reduzir o apetite do cachorro. Se o animal está recusando comida, pode ser um sinal de que não está se sentindo bem devido ao calor.

