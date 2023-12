No calor, a piscina pode ser uma excelente forma de se refrescar tanto para os tutores quanto para os cachorros, oferecendo também um momento de diversão a ambos. No entanto, é crucial ter consciência de que essa atividade demanda cuidados especiais que visam assegurar a segurança e o bem-estar do animal. Por isso, a seguir, confira algumas dicas para tornar esse momento mais seguro para o seu cão!

LEIA MAIS – Cachorro na praia: 12 cuidados para ter na areia, mar e com o calor

1. Supervisão constante

É crucial supervisionar o cachorro enquanto ele estiver na área da piscina. Isso é importante para evitar possíveis acidentes, como afogamentos, garantindo que o animal não entre na água sem supervisão.

2. Ensine a sair da piscina

Treine seu cachorro para sair da piscina usando rampas ou escadas específicas para cães. Ensinar essa habilidade é fundamental para que ele possa sair da água facilmente quando necessário.

3. Treinamento prévio

Antes de permitir que o cachorro nade na piscina, é recomendável treiná-lo gradualmente. Introduza-o à água lentamente, oferecendo recompensas para criar associações positivas com a experiência aquática.

Para alguns cachorros, também é ideal ter um colete salva-vidas ou equipamentos de flutuação (Imagem: Happy Pets Photography | Shutterstock)

4. Flutuação e coletes salva-vidas

Para cães que não são naturalmente adeptos à natação, considere o uso de coletes salva-vidas ou outros dispositivos de flutuação apropriados para proporcionar segurança adicional enquanto estão na água.

5. Mantenha as unhas curtas

Unhas longas podem causar dificuldades ao nadar, portanto mantenha as do seu cachorro sempre aparadas para ajudar na locomoção na água e evitar acidentes.

6. Monitore o cansaço

Fique atento aos sinais de cansaço do seu animal enquanto ele estiver nadando. A fadiga pode ocorrer rapidamente, especialmente se o cão não estiver acostumado à natação, então retire-o da água quando necessário.

7. Limpeza e tratamento da água

Mantenha a água da piscina limpa e bem tratada para evitar irritações na pele do seu cachorro devido a produtos químicos ou à sujeira acumulada.

8. Evite ingestão de água da piscina

Evite que seu cachorro beba água da piscina, pois os produtos químicos utilizados na limpeza podem ser prejudiciais à saúde dele.

9. Cuidados pós-natação

Após o mergulho na piscina, enxágue o pelo do cachorro com água limpa para remover qualquer cloro ou produtos químicos, prevenindo assim possíveis irritações na pele.

10. Limite o tempo na água

Não permita que o cachorro passe muito tempo na piscina. Sessões curtas de natação são mais seguras, especialmente se ele não estiver acostumado ou se cansar facilmente.

Você já viu essas??

Você sabia? Música que bombou na Europa foi inspirada em Curitiba! Ouça! Poxa… Curitiba sem presente de Natal? Greca prometeu…Cadê? Turismo ecológico Ilha paradisíaca no Paraná está largada e sem itens Básicos!