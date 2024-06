Mais de 100 veículos conservados para circulação, com lances mínimos entre R$ 300 e R$ 160 mil, fazem parte do 5º Leilão Virtual da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Paraná. O veículos que participam foram retidos, abandonados, removidos ou recolhidos, inclusive com restrição judicial, e estão há mais de 60 dias nos pátios das Unidades Operacionais vinculadas à PRF no estado.

As sessões públicas de lotes de veículos conservados, que podem voltar à circulação, e de sucata, com motor aproveitável e inservível, são realizadas exclusivamente no sistema eletrônico “on-line” (internet) no site https://www.kronbergleiloes.com.br.

Veículos que podem voltar às ruas

Os veículos considerados conservados, podem retornar a circular em via pública após pagamento das respectivas taxas e recolocados em circulação após revisão técnica exigida pelo órgão de trânsito, não havendo relação alguma com sua conservação visual e aparência estética de sua lataria e demais equipamentos.

Sucatas

Além dos veículos, 59 sucatas com lances mínimos entre R$ 10 a R$ 3 mil também integram os lotes do leilão. As sucatas são veículos que estão impedidos de circulação em vias públicas, se destinam exclusivamente ao desmonte e ao reaproveitamento de suas peças e só podem ser adquiridas por pessoas jurídicas previamente cadastradas.

5º Leilão Virtual da PRF no Paraná

Próximas seções públicas: 23 de Julho (circulação) e 25 de Julho (sucatas)

Serão leiloados veículos recolhidos em todas as regiões do Paraná

101 veículos conservados para circulação

59 sucatas

Novidade Flagrantes impressionantes de câmeras de segurança: acidentes chamam atenção 243 kg de drogas apreendidos Cena de cinema: perseguição é feita de helicóptero no Paraná Transporte Terminal de ônibus importante de Curitiba tem novidade; O que vai mudar?