Novo binário já está funcionando em Curitiba; veja as alterações no trânsito

O novo binário implantado no bairro Boa Vista nesta terça-feira (25), nas ruas Lodovico Geronazzo e Brigadeiro Arthur Carlos Peralta, deve ajudar a organizar o trânsito na região e diminuir os conflitos viários. No local, além das mudanças de sentido de vias, foram instaladas uma ciclovia e novos semáforos.

“São diversas intervenções que devem resultar na melhora da fluidez do tráfego. Com a implantação dos semáforos e da estrutura cicloviária, vamos ter menos conflitos e um trânsito organizado”, explicou o diretor do Departamento de Planejamento e Operação da Setran, Pedro Darci da Silva Júnior.

Segundo ele, as alterações foram feitas em resposta a pedidos dos moradores e após estudos técnicos realizados na área. O projeto é do Ippuc, em colaboração com a Setran, responsável pela implantação das intervenções.

Agentes de trânsito estarão na região nos próximos dias para orientar moradores e motoristas que utilizam o novo binário.

“Manteremos equipes até que todos se acostumem com as mudanças. Nos próximos dias, também concluiremos alguns detalhes da sinalização que não puderam ser finalizados devido às condições climáticas. Além disso, faremos monitoramento contínuo, como em todos os binários, para realizar ajustes conforme necessário”, finalizou Darci.

Implantação do novo binário. Foto: José Fernando Ogura/SMCS

Mudanças

Para a implementação do binário, cinco ruas passaram a ter sentido único, com uma mudança adicional na preferência de tráfego. A mudança impactou o itinerário de três linhas de ônibus urbanos.

Também foram instalados três novos semáforos e quatro semáforos existentes foram readequados. A nova estrutura cicloviária inclui uma ciclofaixa na Rua Lodovico Geronazzo, entre a Avenida Paraná e a Rua Nossa Senhora de Nazaré, cobrindo 600 metros de extensão.

Além das melhorias no trânsito, a região também recebeu obras de recuperação de pavimento.

