O sonho de protetores e tutores de pets de Curitiba está se tornando realidade. O Hospital Veterinário Municipal de Curitiba, localizado no bairro Taboão, deve ser inaugurado ainda esse ano. Em uma grande área que ainda vai abrigar o Parque Municipal São Francisco, o hospital atenderá serviços gratuitos para pets em consultas veterinárias, cirurgias, exames laboratoriais e especialidades clínicas.

O Hospital Veterinário Municipal fica na Rua César Misael Chaves, um terreno cedido à prefeitura de Curitiba pela empresa Votorantim Cimentos S.A. Os atendimentos de média e alta complexidades serão ofertados para animais de estimação de moradores em situação de vulnerabilidade social e de protetores de animais registrados junto à Rede de Proteção Animal.

Para o diretor de Pesquisa e Conservação da Fauna da prefeitura de Curitiba, Edson Ferraz Evaristo de Paula, o hospital vai melhorar o atendimento aos pets dos protetores que lutam diariamente pela causa e que necessitam de recursos financeiros para atendimentos e cirurgias de vários animais.

O Hospital Veterinário Municipal fica na Rua César Misael Chaves, um terreno cedido à prefeitura de Curitiba pela empresa Votorantim Cimentos S.A. Foto: Atila Alberti / Tribuna do Paraná.

“É um serviço gratuito para esse publico preferencial. Existe um cadastro de protetores na cidade que vai dar essa possibilidade a eles. É uma nova frente de serviço nos animais enquadrados em condições de risco” disse Edson.

O local cedido passa por reformas. A expectativa é que a inauguração ocorra em 04 de outubro, Dia de São Francisco de Assis, padroeiro dos animais. “Sempre teve especulações do hospital e chegamos no momento. A Votorantim nos doou o imóvel e a emenda do deputado Matheus Laiola ajudaram. Nas próximas semanas, vai ser lançado o edital para viabilizar a operação”, completou o diretor de Pesquisa e Conservação da Fauna.

Veja abaixo como deve ficar o novo hospital veterinário de Curitiba:

Regras e economia

No edital estão as regras e regulamentação para a contratação de profissionais habilitados para trabalhar no Hospital. Vale reforçar que o atendimento ocorrerá para animais de estimação de moradores em situação de vulnerabilidade social e de protetores de animais, ou seja, não é qualquer tutor que terá direito ao serviço gratuito do hospital.

Inicialmente, o objetivo é possibilitar 40 atendimentos diários com senhas na unidade para consultas veterinárias, cirurgias, exames laboratoriais e diagnóstico por imagem, atendimento ambulatorial e internação, contemplando também especialidades como clínica geral, oftalmologia, cardiologia, endocrinologia, dermatologia, neurologia, oncologia, ortopedia e odontologia.

“É muito importante esse hospital para protetores e população. Recebemos pedidos de ajuda de pessoas que não têm condições financeiras para cuidar de um animal que foi atropelado ou está doente. Torço que no edital, as ONGs que atuam na Região Metropolitana também possam ser atendidas, pois em Curitiba não se tem um grande espaço para recolher uma variedade de animais em um terreno”, comentou Ana Paula Moya Slesaczek, responsável pela ONG Animais Sem Teto, que atende animais de Curitiba e tem sede em Piraquara.

Ainda segundo a Ana, o custo mensal da ONG gira em torno de R$ 10 mil em vacinação, castração e mesmo em algumas situações de rotina que necessitam de atendimento veterinário.

