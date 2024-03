Operando desde o dia 16 de março de 2002, o EstaR Eletrônico completou quatro anos de funcionamento em Curitiba com mais de 63,3 milhões de operações nas 21.289 vagas de estacionamento regulamentado espalhadas pela cidade.

De acordo com Ogeny Pedro Maia Neto, presidente da Urbanização de Curitiba (Urbs), os números apontam que “o sistema modernizou o estacionamento regulamentado na cidade, deu agilidade e facilitou a vida do usuário. Houve total aceitação da população”.

O modelo digital foi lançado em 16 de março de 2020 e conviveu com a versão de papel nos primeiros dias até que os usuários se acostumassem com o sistema eletrônico. Após esse período de transição, somente a versão eletrônica permaneceu em funcionamento.

Como usar o EstaR Eletrônico em Curitiba?

Para usar o EstaR Eletrônico, o motorista deve baixar um dos aplicativos para celular disponíveis e seguir as instruções de cadastro. A partir disso ele compra crédito diretamente no aplicativo ou nos pontos de venda físicos. Tendo os créditos, basta inserir os dados do veículo e selecionar o tempo de permanência, que pode ser de uma ou duas horas, dependendo da região, para utilizar a vaga selecionada.

O usuário pode escolher e fazer o download de um ou mais aplicativos, de acordo com sua preferência. Além disso, são 220 pontos comerciais e de serviços que estão habilitados também a vender créditos para quem não tem o celular disponível.

Os pontos de venda são úteis para quem não tem celular ou ficou sem bateria e não pode acessar os aplicativos naquele momento. São restaurantes, papelarias, farmácias, padarias e cafeterias. Apesar da oferta de pontos fixos, a preferência absoluta é pela compra eletrônica. A participação dos pontos fixos na venda de créditos é de 0,002% do total de operações.

Lista de aplicativos de estacionamento em Curitiba

Atualmente os aplicativos homologados pela Urbs são:

Estacionamento Digital;

EstaR Curitiba;

Estar Digital Curitiba;

EstaR Digital Zazul;

Faz Digital Curitiba;

Meu EstaR;

Mowiz;

Zul EstaR Digital.

Eles podem ser baixados nas plataformas Android e iOS.

A alta adesão aos aplicativos também pode ser explicada pelo fato de que alguns deles também são utilizados pelas concessionárias de pedágio, estacionamentos privados em shopping centers, entre outras funcionalidades as quais os usuários já estão familiarizados.

Também é possível fazer a operação à distância, para que alguém que não está familiarizado com a tecnologia, possa estacionar.

Como funciona o pagamento fracionado do EstaR

Uma comodidade que o meio eletrônico trouxe foi o pagamento fracionado do estacionamento e a extensão do tempo ativado, pagando somente pelo uso do tempo utilizado. Os créditos são fracionados de 15 em 15 minutos, com custo de R$ 0,75 para o período. A hora cheia tem custo de R$ 3.

Caso tenha que mudar o carro de área, uma nova compra terá que ser feita. O aplicativo emitirá um aviso ao usuário quando o prazo estiver próximo de vencer.

