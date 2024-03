Estreantes e campeões brilham na etapa de abertura em Goiânia

A abertura do Império Endurance Brasil foi de alegria para pilotos e equipes em situações opostas na categoria. A vitória na classificação geral ficou com Renan Guerra e Marco Pisani, ex-campeões da GT4 e que estreavam entre os protótipos a bordo de um Ligier JS P320. Já entre os GTs, a atual campeã Stuttgart seguiu reinando: Marcel Visconde, Ricardo Maurício e Marçal Müller venceram com seu Porsche 911 na GT3, enquanto o atual campeão Jacques Quartiero e seu novo parceiro, Alan Hellmeister, triunfaram com seu Porsche 718 Cayman pela classe GT4.

“Inacreditável. Acho que ainda não caiu a ficha”, resumiu Pisani. “A gente teve pouco tempo com o carro, mas contamos com o apoio da equipe. O resultado aqui foi feito fora da pista. Foi 90% fora da pista e 10% na pista”, declarou, em agradecimento à equipe KTF Sports, que opera o Ligier da dupla e retornou à categoria neste fim de semana. “É incrível sair da GT4 onde a gente toma 5, 7, 8 voltas dos protótipos. Fazer isso tudo com concorrentes de peso, pilotos sensacionais de primeira categoria… não tenho nem o que falar. Só quero agradecer”, emocionou-se.

Já na GT3, os atuais campeões reinaram absolutos, largando na pole position e vencendo sem ameaças. “Acho que foi um fim de semana positivo. Infelizmente alguns carros da GT3 faltaram neste fim de semana, mas com certeza estarão nas próximas e tivemos a felicidade de vencer e somar pontos importantes para o campeonato”, destacou Müller. “Foi uma vitória merecida pois cumprimos nosso dever de ter um carro no grid e cumprir as quatro horas de prova. Era um carro que tínhamos aposentado e trouxemos de volta pois nosso novo carro não chegou a tempo. Estamos muito contentes pois fizemos nosso trabalho e o resultado apareceu”, acrescentou Visconde.

Pela GT4, Quartiero comemorou a vitória ao lado de seu mentor no automobilismo. “Quando comecei nas corridas, meu mentor era o Allan [Hellmeister]. Comecei com o Danilo [Dirani], mas queria ser campeão com o Allan. O começo da prova foi difícil, tomamos uma penalização, mas depois o outro carro enfrentou problemas e conseguimos reagir e faturar a vitória”, comemorou.

Durante o fim de semana, a Associação de Pilotos de Endurance (APE), organizadora da competição, adiou a segunda etapa, que estava agendada para 13 de abril. Assim, a próxima prova ficou para o dia 11 de maio, no autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP).

Confira os dez primeiros na classificação geral neste sábado:

1.º) Renan Guerra/Marco Pisani (Ligier JS P320) – 164 voltas;

2.º) Xandinho Negrão/Marcos Gomes (Ligier JS P320) – 163;

3.º) Christian Rocha/Marcelo Vianna/Sérgio Jimenez (Sigma P1) – 162;

4.º) David Muffato/Pedro Queirolo (AJR) – 161;

5.º) Emílio Padron/Fernando Ohashi/Henrique Assunção (Sigma P1) – 158;

6.º) Marcel Visconde/Ricardo Maurício/Marçal Müller (Porsche 911 GT3 R) – 158;

7.º) Vicente Orige/Sarin Carlesso (AJR) – 157;

8.º) Lucas Foresti/Vítor Foresti (Ligier JS P320) – 154;

9.º) André Moraes Jr./Flávio Abrunhoza/Leandro Ferrari (Ligier JS P320) – 143;

10.º) Jacques Quartiero/Alan Hellmeister (Porsche 718 Cayman GT4) – 141.

(Texto: Geferson Kern – Fotos: Bruno Terena/MS2).