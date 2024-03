Os Armazéns da Família de Curitiba e Região Metropolitana (RMC) disponibilizam nesta Semana da Economia peixes mais baratos para aqueles que culturalmente não consomem carnes no período de quaresma. A promoção é válida de terça-feira (19) a sábado (23).

O pacote (800g) com postas de tilápia da Copacol sai por R$ 19,20; a lata de atum ralado (170g) da Coqueiro por R$ 5,99; e as latas de sardinha em óleo ou molho de tomate (125/83g) da marca Nautique por R$ 2,90.

A Semana da Economia é coordenada pela Secretaria Municipal da Segurança Alimentar e Nutricional (SMSAN).

Oferta de peixe em Curitiba: bom para a saúde e para o bolso

De acordo com a nutricionista da Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional, Karine Oltramari, os peixes são ótimas fontes de proteínas, nutrientes importantes em todas as refeições. Além disso, os peixes marinhos são particularmente ricos em ômega 3, que possui propriedades anticoagulantes por impedir que as plaquetas do sangue se agrupem.

“O ômega 3 pode ajudar na prevenção de complicações graves, como trombose venosa profunda ou embolia pulmonar, por exemplo”, diz a nutricionista.

Karine afirma também que a tilápia, por ser um peixe de água doce, não possui níveis tão elevados de ômega 3. “No entanto, por se tratar de uma fonte de proteína in natura, também é uma ótima opção para substituir as carnes”, salienta ela.

Receita de tilápia ao forno com legumes

Ingredientes

800g de posta de tilápia

Sal e pimenta a gosto

Suco de 1 limão

1 cebola em rodelas

1 cenoura ralada

1 pimentão fatiado

1 abobrinha cortada em rodelas

1 tomate em rodelas

Salsinha e cheiro verde

Modo de preparo

Reúna todos os ingredientes.

Em um recipiente, adicione o peixe e tempere com sal, pimenta, suco de limão e demais temperos que desejar. Deixe marinando por 15 minutos;

Aqueça uma panela com fio de óleo e refogue a cebola, a cenoura e o pimentão;

Assim que dourar desligue o forno e reserve;

Em um refratário, forre o fundo com abobrinha e tomate em rodelas, faça uma camada com o peixe e cubra com o refogado do passo anterior;

Salpique a salsa e o cheiro verde, cubra o refratário com papel alumínio e leve ao forno pré aquecido a 180ºC por 40 a 50 minutos;

Sirva acompanhado de arroz.

