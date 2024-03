Giaffone vence Corrida 1 e lidera temporada. Cirino vence Corrida 2

A Copa Truck abriu a temporada 2024 em grande forma. Com bom público e grandes batalhas, o Autódromo Internacional Orlando Moura, em Campo Grande (MS), recebeu duas belas corridas neste quente domingo (17/03). Atual campeão, Felipe Giaffone (Volkswagen) começou o calendário com vitória na primeira prova e o terceiro lugar na segunda bateria, assumindo logo de cara a liderança do campeonato na Super Truck Pro. A corrida complementar teve um duelo espetacular entre Wellington Cirino e André Marques, que terminou com o regresso do piloto da IVECO ao topo do pódio, em desfecho de muita emoção e que levou o veterano campeão às lágrimas.

O domingo foi de um belo regresso da Copa Truck a Campo Grande depois de cinco anos. A Cidade Morena entregou novamente grande espetáculo, com corridas que mexeram com a emoção do público nas arquibancadas do autódromo.

Danilo Dirani largou na pole position da Corrida 1, mas sofreu dois revezes em seguida: logo depois de ser superado por Felipe Giaffone, quando liderava, o piloto da Usual Racing foi punido por excesso de emissão de fumaça em seu IVECO S-Way.

Felipe Giaffone partiu para a vitória na abertura da temporada ao mesmo tempo em que Beto Monteiro sofreu uma quebra e abandonou na última volta. Desta forma, Adalberto Jardim cruzou a linha de chegada na segunda posição, com Victor Franzoni em terceiro, completando o pódio. André Marques em quarto e Paulo Salustiano em quinto. Oitavo colocado, Leandro Totti abriu o grid da segunda bateria em razão da regra do grid invertido.

Duelo espetacular marca Corrida 2 — Leandro Totti liderou uma trinca da IVECO na ponta do grid. Mas coube ao multicampeão Wellington Cirino tomar a ponta ainda na primeira volta, com André Marques em segundo e Paulo Salustiano em terceiro.

Cirino e André Marques lutaram pela vitória nas voltas finais, em duelo sensacional, enquanto Felipe Giaffone superou Franzoni para assumir a terceira posição. Roberval foi o quarto colocado e Luiz Lopes fechou o top-5, com Victor Franzoni em sexto.

Cirino confirmou a vitória com apenas 0s312 de vantagem para André Marques, no seu regresso ao topo do pódio da Copa Truck.

A segunda etapa da temporada 2024 da Copa Truck está marcada para o Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna, em 14 de abril.

Copa Truck, temporada 2024:

Etapa 1, Campo Grande (MS), Super Truck Pro:

Corrida 1, resultado extraoficial:

1.º) Felipe Giaffone, 11 voltas em 22min21s940;

2.º) Adalberto Jardim, a 2s801;

3.º) Victor Franzoni, a 3s992;

4.º) André Marques, a 6s723;

5.º) Paulo Salustiano, a 9s238;

6.º) Wellington Cirino, a 10s332;

7.º) Felipe Tozzo, a 10s834;

8.º) Leandro Totti, a 16s497;

9.º) Roberval Andrade, a 19s144;

10.º) Luiz Lopes, a 24s967.

Corrida 2, resultado extraoficial:1.º) Wellington Cirino, 7 voltas em 22min41s281;

2.º) André Marques, a 0s312;

3.º) Felipe Giaffone, a 3s422;

4.º) Roberval Andrade, a 5s159;

5.º) Luiz Lopes, a 6s001;

6.º) Victor Franzoni, a 6s939;

7.º) Felipe Tozzo, a 7s515;

8.º) Raphael Abbate, a 8s093;

9.º) Regis Boessio, a 16s177;

10.º) Débora Rodrigues, a 20s199.

(Fotos: Vanderley Soares/Vicar/Divulgação).