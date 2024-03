O grupo Zonta, dono da rede de supermercados Condor, anunciou a compra da empresa Ouro Fino, uma tradicional marca paranaense com 125 anos de história e consolidada como uma das maiores empresas de água mineral natural do Brasil.

A compra da tradicional Ouro Fino acontece na comemoração dos 50 anos da rede Condor, que mostra o interesse do grupo em expandir para outros segmentos além do supermercadista por meio do Grupo Zonta. Nesta terça-feira, o presidente do Grupo Zonta, Pedro Joanir Zonta, explicará mais detalhes e dos investimentos que serão feitos na empresa Ouro Fino.

Crescimento do grupo Zonta

Em 2015, ingressou no segmento de postos de combustíveis. Em 2016, deu um passo adiante rumo à Santa Catarina, inaugurando a sua primeira unidade fora do Paraná. Em 2021, seguiu com sua trajetória de conquistas ao inaugurar o Gigante Atacadista. E em 2023, adquiriu duas tradicionais empresas catarinenses: CIPLA, especializada em plásticos injetáveis, e Hipermais, uma rede de atacado. Recentemente, também adquiriu o Shopping Joinville.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Você já viu essas?

Um brinde à tradição! Museu da cachaça em Curitiba? Conheça coleção impressionante da bebida mais famosa do Brasil Câmara vai votar Bairro populoso de Curitiba pode virar polo gastronômico; entenda Caçador de Boteco! Bar que quase acabou na pandemia mantém cardápio raiz em novo bairro de Curitiba