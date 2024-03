Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (19)

ALCIDIA NOGUEIRA DELLA LIBERA, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ACCACIO DELLA LIBERA. Filiação: JOSE NOGUEIRA e MARIA GUARINHERI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 19 de março de 2024 às 13:00h.

ANETE MARIA GOEDERT NASSER, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MICHEL NASSER. Filiação: OTOMAR GOEDERT e HILDA DELINDA SAVI GOEDERT. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 19 de março de 2024 às 16:30h.

ANTONIO SILVEIRA DE MELO, 66 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: SILVERIO SILVEIRA DE MELO e MARIA SEVERINA DE MELO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, terça-feira, 19 de março de 2024 às 13:00h.

ARI DORIZETI CHAVES CORDEIRO, 50 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ALEXANDRE NATAL PIMENTEL CORDEIRO e MARIA DELFINA CHAVES CORDEIRO. Sepultamento: AGUA AZUL, terça-feira, 19 de março de 2024.

CEZIRA ZANETTE, 87 ano(s). Profissão: RELIGIOSO (A). Filiação: ANTONIO JOAO ZANETTE e IGNES ROSS ZANETTE. Sepultamento: CEMITERIO NA CIDADE DE NOVA VENEZA – SC, terça-feira, 19 de março de 2024 às 17:00h.

ED VASCONCELOS, 84 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: REGINA CELIA VASCONCELOS. Filiação: ARTHUR VASCONCELOS e DORACI VASCONCELOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 19 de março de 2024 às 09:00h.

EDGARD RIBEIRO DA SILVA, 80 ano(s). Profissão: CONSTRUTOR CIVIL. Cônjuge: CAROLINA CARVALHO DA SILVA. Filiação: AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS e LEOPOLDINA RIBEIRO DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 19 de março de 2024 às 16:00h.

EDIVALDO MASSARELLI, 63 ano(s). Profissão: POLICIAL CIVIL. Cônjuge: TERESINHA BISONI. Filiação: SANTINO MASSARELLI e ROSA ROSALINA MASSARELLI. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 19 de março de 2024 às 11:00h.

EUGENIO RODRIGUES MACHADO, 86 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: EMAR DO AMOR DIVINO MACHAO. Filiação: FELISBERTO CEZIMBRA MACHADO e ZORAIDE RODRIGUES MACHADO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 18 de março de 2024 às 17:00h.

EVA CORREIA BORGES, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARLINDO CORREA BORGES. Filiação: FELICIO MARTINS CORREIA e CAROLINA MARTINS CORREIA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 19 de março de 2024.

FERNANDO LUIZ NOGUEIRA DE SOUZA, 80 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: DENISE JAMHOUR NOGUEIRA DE SOUZA. Filiação: WALTER DE SOUZA e ALZIRA NOGUEIRA DE SOUZA. Sepultamento: CREMATORIO VATICANO, terça-feira, 19 de março de 2024.

FRANCISCO BENEDITO RIBEIRO, 83 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: HELENA VIVINA RIBEIRO. Filiação: MANOEL CARLOS RIBEIRO e PERCILIA ANGELICA RIBEIRO. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO SANTO ÂNGELO, terça-feira, 19 de março de 2024.

GABRIEL RIBEIRO MARAN, 26 ano(s). Filiação: JOSE APARECIDO MARAN e LUCILENE SEBASTIANA RIBEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, terça-feira, 19 de março de 2024 às 16:30h.

GEORGINA MACIEL DE SOUSA, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: AMAZONAS ANACLETO DE SOUSA e ALVINA MACIEL DE SOUSA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 19 de março de 2024 às 17:00h.

HARRY KRATINA, 91 ano(s). Filiação: GERMANO KRATINA e IRMA HEIMANN KRATINA. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 19 de março de 2024 às 17:00h.

HEIDI ELFRIEDE ALVEAR, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADAN NOE ALVEAR MATURANA. Filiação: FRIEDRICH STOLL e ELSA MARTA STOLL. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 19 de março de 2024.

IRMA MARIA HEISSLER, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROMEO ANTONIO HEISSLER. Filiação: NICOLAU NEUMANN e ELSA NILDA JUNGBLUTH. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 20 de março de 2024 às 17:00h.

JATIR MAGNABOSCO, 91 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: NELI MAGNABOSCO. Filiação: GERONIMO MAGNABOSCO e IRENE FAVERO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 19 de março de 2024.

JOAO ALTAIR PEREIRA, 85 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: TERESA GOMES PEREIRA. Filiação: MAURICIO DE PAULA PEREIRA e VITALINA MARTINS PEREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 19 de março de 2024.

JOMERCI JOSE SOBRINHO SOUSA, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALFREDO RODRIGUES DE SOUZA. Filiação: JOAO JOSE SOBRINHO e MARIA DANIEL SOBRINHO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 19 de março de 2024 às 11:30h.

JOSE ADRIANO PAIVA BESERRA, 46 ano(s). Profissão: FRENTISTA. Cônjuge: TATIANE ISABEL DE SOUZA. Filiação: MANUEL PAIVA BESERRA e MARIA DE LOURDES BESERRA. Sepultamento: BARBOZA FERRAZ – PR, terça-feira, 19 de março de 2024 às 17:00h.

JOSE ALTAIR DA CONCEICAO STRADIOTO, 69 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARILIN PADILHA BASTOS STRADIOTO. Filiação: PEDRO STRADIOTO e TEREZINHA POSSEBON STRADIOTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO BORDA DO CAMPO, terça-feira, 19 de março de 2024.

KIMIKO NISHIKAWA, 85 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: KUNIO NISHIKAWA. Filiação: SEKIO OGAWA e MASAKO OGAWA. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 19 de março de 2024.

LIDIA MARIA DOS SANTOS, 91 ano(s). Profissão: TAXISTA. Cônjuge: MARIO SIMAS. Filiação: DONATO SEBASTIAO DOS SANTOS e MARIA FRANCISCA CARLOTA DOS SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 19 de março de 2024 às 09:00h.

LIDIA REHBEIN, 88 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Cônjuge: HARRY REHBEIN. Filiação: LEOPOLDO USSLER e OLGA USSLER. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 19 de março de 2024 às 14:00h.

LORECENA RIBEIRO ARDONO, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AMAURILIO ARDONO. Filiação: LUIRIVAL RIBEIRO DE OLIVEIRA e SERAFINA DA SILVA RIBEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 19 de março de 2024 às 12:00h.

LOURIVAL ALBERTI, 77 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: TEREZINHA DE JESUS ALBERTI. Filiação: LEONIDAS ALBERTI e AURORA BUDEL ALBERTI. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, terça-feira, 19 de março de 2024 às 16:00h.

LUCAS SCHEFFER DOS SANTOS, 24 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: LAURA MARAN. Filiação: SANDRO MARIO DOS SANTOS e ROSANGELA SCHEFFER DA ROCHA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 19 de março de 2024 às 17:00h.

MARGARETE FATIMA ASSIS, 64 ano(s). Filiação: e MARIA LUIZA DE ASSIS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 19 de março de 2024 às 09:00h.

MARIA ANGELICA CARDOZO, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PEDRO JULIO CARDOZO e ROSA ANGELICA CARDOZO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 19 de março de 2024 às 11:00h.

MARIA CERBELO DOS SANTOS, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JORGE CERBELO DOS SANTOS. Filiação: MAXIMIANO SALDANHA e MARIA DOLIRIA DE FRANCA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, terça-feira, 19 de março de 2024 às 15:00h.

MARIA CRISTINA QUADROS, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MANOEL QUADROS DE LIMA e MARIA JOANA XAVIER. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 19 de março de 2024.

MARIA LUCIA DE ALMEIDA, 61 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDILSON DE MOURA. Filiação: JOAO ANTONIO DE ALMEIDA e MARIA QUIRINA CORREA DE ALMEIDA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 19 de março de 2024.

MARIA VITORIA DE SOUZA DOS SANTOS, 9 hora(s). Profissão: MENOR. Filiação: GEVANILDO DOS SANTOS e MARINALVA DE SOUZA DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 19 de março de 2024 às 14:00h.

MARLI BRANDT NEHLS, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIGY MAX NEHLS. Filiação: LEOPOLDO BRANDT e PARAILDES LUCI BRANDT. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 19 de março de 2024.

MARLOS TAVARES DOS SANTOS, 41 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Filiação: ALVIM FERREIRA DOS SANTOS e ELENICE DE JESUS TAVARES DOS SANTOS. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, terça-feira, 19 de março de 2024 às 17:00h.

MIEKO HIRANO, 86 ano(s). Profissão: OFICIAL. Filiação: TOMOE HIRANO e MASSAHEI HIRANO. Sepultamento: CREMATORIO VATICANO, terça-feira, 19 de março de 2024.

MIGUEL BENEDITO DE SOUZA, 81 ano(s). Filiação: ALCIDES BENEDITO DE SOUZA e SEBASTIANA MARIA MADALENA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, terça-feira, 19 de março de 2024.

MOACIR NEGRI, 86 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: CLOTILDE MARQUE NEGRI. Filiação: FRANCISCO NEGRI e ADALZIZA MARQUES DE OLIVEIRA NEGRI. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 19 de março de 2024 às 13:00h.

NASTACIA BATISTA DUTRA, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE BATISTA e MARIA DUTRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 19 de março de 2024 às 11:00h.

OSMAR PEREIRA MACIEL, 67 ano(s). Profissão: FERRAMENTEIRO(A). Filiação: PEDRO PEREIRA MACIEL e ROSA MACIEL. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO CENTRAL DE ARAUCÁRIA, terça-feira, 19 de março de 2024 às 17:00h.

ROSE MARI FAGUNDES, 78 ano(s). Profissão: MÉDICO(A) PEDIATRA. Filiação: JOAO ALVES FAGUNDES e DULCILIA DE SOUZA FAGUNDES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 19 de março de 2024 às 15:00h.

RUBENS MATIAS PRESTES COLMAN, 81 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: OTOLBIDES DOS SANTOS COLMAN e ELMIRA PRESTES COLMAN. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 19 de março de 2024 às 15:00h.

SANDRA MARA MIRANDA BARBOSA, 58 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DAVI BARBOSA. Filiação: MANOEL MIRANDA e MARGARIDA HARCE FRANCE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 19 de março de 2024.

SENERIA FRANCA VARGAS, 65 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: GERONIOMO VARGAS. Filiação: AURELINO DOS REIS ALMEIDA e ALDINA RIBEIRO DE ALMEIDA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 19 de março de 2024 às 10:00h.

SIDNEI NEGOSEKE, 65 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: JAIRA APARECIDA DOS SANTOS NEGOSEKE. Filiação: CARLOS NEGOSEKE e ANGELA NEGOSEKE. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 19 de março de 2024 às 10:00h.

TATIANE ISABEL DE SOUZA BESERRA, 38 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JOSE ADRIANO PAIVA BESERRA. Filiação: IVAIR JOSE DE SOUZA e DJANILDA BATISTA DA SILVA SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, terça-feira, 19 de março de 2024 às 16:00h.

VALDIVIA ALVES COUTINHO, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEBASTIAO ALVES COUTINHO. Filiação: GUSTAVO MORAES DE BOMFIM e GERMINA DOS SANTOS LARA. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, terça-feira, 19 de março de 2024 às 10:00h.

VALDOMIRO FONSECA MARTINS, 58 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: LUCINDO ALVES MARTINS e VALDIVIA FONSECA MARTINS. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quarta-feira, 20 de março de 2024 às 11:00h.

