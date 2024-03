Stellantis aumenta sua participação estratégica na empresa Archer

A Stellantis N.V. e a Archer Aviation Inc. (NYSE: ACHR) anunciaram na segunda-feira (18/03), que a Stellantis concluiu recentemente uma série de compras no mercado de cerca de 8,3 milhões de ações da Archer, sinalizando a confiança contínua da Stellantis nos planos da Archer de lançar aeronaves elétricas de pouso e decolagem verticais (eVTOL) no mercado a partir de 2025. O aumento do investimento da Stellantis na Archer ocorre após a recente visita do CEO, Carlos Tavares, à sede e às instalações de produção da Archer em Santa Clara, Califórnia.

Em janeiro de 2023, a Stellantis anunciou que seu objetivo era que a aeronave Midnight da Archer fosse produzida em massa para a Stellantis, com um contrato de fabricação exclusivo, permitindo que a Archer fortaleça seu caminho para a comercialização, ajudando a evitar centenas de milhões de dólares em gastos. A construção da primeira fase da fábrica de larga escala da Archer na Geórgia continua no caminho para ser concluída ainda este ano. A primeira fase é uma construção de aproximadamente 32.000 metros quadrados em um local de, aproximadamente, 40 hectares, projetado para suportar a produção de até 650 aeronaves anualmente, o que a tornaria uma das maiores instalações de fabricação em volume na indústria aeronáutica.

A aeronave Midnight da Archer foi projetada para ser segura, sustentável e silenciosa, e pode transportar quatro passageiros e um piloto. Midnight foi otimizada para viagens ida e volta de curta distância, de cerca de 30 a 80 quilômetros, com um tempo de carregamento de aproximadamente 10 minutos entre elas.

“A Archer se estabeleceu como líder de mercado na eletrificação da aviação e acreditamos que juntos podemos inaugurar a próxima revolução nos transportes”, disse o CEO da Stellantis, Carlos Tavares. “Esta recente mudança da Stellantis sinaliza a nossa confiança na equipe da Archer e o progresso que enxergamos em primeira mão através da nossa profunda parceria”.

“Estamos prestes a mudar a forma como o mundo se move no céu”, disse Adam Goldstein, fundador e CEO da Archer. “Archer e Stellantis estão trabalhando lado a lado para concretizar uma oportunidade única em uma geração de redefinir o transporte urbano e agregar um valor enorme às cidades do mundo e aos nossos acionistas”.

A Stellantis é parceira estratégica da Archer desde 2020 por meio de várias iniciativas de colaboração e como investidora desde 2021. Durante esse período, a Archer aproveitou a experiência profunda em manufatura, cadeia de suprimentos e design da Stellantis em conjunto com os esforços da Archer para elaborar, desenvolver e comercializar sua aeronave eVTOL. (Foto: Stellantis/Divulgação).