Fatores que interferem na vida útil das pastilhas de freio

Item de segurança do veículo que trabalha em conjunto com disco para atuar na redução de velocidade e parada do veículo, as pastilhas de freio, compostas de materiais de baixa rigidez, como resina e metais em pó, sofrem desgaste natural. Feitas com materiais abrasivos entram em contato com o disco produzido em aço para gerar fricção necessária para reduzir o movimento do veículo.

O desgaste das pastilhas, segundo Luciano Costa, gerente geral da Jurid, fabricante de componentes de freios por meio das marcas globais Jurid e Ferodo, acontece de maneira diferente em um carro que roda a maior parte do tempo em rodovias, quando comparado a um veículo que circula mais em perímetro urbano. “Isso acontece porque são exigidas de forma diferente. Enquanto na rodovia, o uso dos freios é menos frequente, na cidade o sistema é acionado a todo momento, logo, é natural que o desgaste seja maior”, explica.

A forma como o motorista conduz também interfere no desgaste das pastilhas. Se dirige de forma agressiva, a pastilha sofre redução da vida útil mais rápido.

O gerente conta que o motorista também deve ficar atento à ocorrência de ruídos anormais quando o pedal de freio é acionado. Barulhos estranhos normalmente indicam que alguma coisa não está bem. “Pode, inclusive, ser um indicativo de que a pastilha de freio já chegou ao final de sua vida e necessita substituição”, completa.

Outro sinal muito importante que Costa destaca é observar vibrações (trepidações) ao frear, que podem ser percebidas no pedal de freio ou até mesmo no volante. “O sintoma pode ter muitas causas, como problemas de suspensão, pneus e, em alguns casos, pode estar associado ao empenamento dos discos de freio ou ovalização dos tambores”, comenta.

A revisão em uma oficina de confiança é importante para verificar as condições das pastilhas e de todos os componentes do sistema de freio.

A Jurid possui linhas de pastilhas, sapatas e fluidos e lubrificantes para o mercado de reposição, atendendo a frota circulante de veículos.