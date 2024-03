O segundo dia do julgamento do caso envolvendo a morte do jogador de futebol Daniel Corrêa Freitas, teve início nesta manhã de terça-feira (19), no Fórum de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. No primeiro dia, o destaque foi o depoimento de Edison Brittes Júnior, que confessou ter assassinado Daniel e deu detalhes do crime. A expectativa é que o resultado do julgamento possa sair ainda entre a noite desta terça-feira ou madrugada de quarta-feira (20).

Foram 14 horas de sessão, desde o sorteio dos jurados, com a formação do Conselho de Sentença definido por quatro mulheres e três homens. Ainda pela manhã de segunda-feira (18) , duas testemunhas sigilosas da acusação foram ouvidas.

Após o intervalo do almoço, testemunhas arroladas pela defesa dos réus foram ouvidos pelos jurados – a mãe da ré Evellyn; um amigo do réu David Willian Vollero Silva; o pai do réu Ygor King; um vizinho da família Brittes; uma amiga da ré Allana Emilly Brittes, convidada para a festa de aniversário na balada; amiga de infância de Allana, que participou da festa e estava na casa da família Brittes, uma prima do réu Edison Brittes; segurança funcionário da balada onde foi o aniversário de Allana; irmão de Edison Brittes e um primo de segundo grau da ré Cristiana Brittes.

Depoimentos dos réus

A primeira acusada a ser ouvida foi Cristiana Rodrigues Brittes. Ela foi interrogada por cerca de uma hora já no período da noite.

O que Edison Brittes disse no depoimento?

Em seguida, foi a vez de Edison Brittes Júnior. No depoimento, ele disse que ouviu gritos no quarto, entrou pela janela, e viu Daniel na cama ao lado da esposa, e que o jogador estava abusando sexualmente de Cristiana. Edison disse ainda, que começou a agredi-lo dentro do quarto, levou Daniel para uma estrada de chão em uma área rural de São José dos Pinhais, e matou o jogador. Arrastou o corpo para fora da estrada, e o mutilou.

Na parte final do interrogatório, Edison comentou que se arrependeu do ato.

Área no entorno do julgamento do caso Daniel foi fechada, em São José dos Pinhais. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Segundo dia de julgamento

Segundo o Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR), este segundo dia de julgamento será iniciado pelo Ministério Público (MP-PR), depois defesa, interrogatório e debate entre acusação e defesa dos réus.

Neste segundo dia de julgamento serão 2h30 destinadas à defesa e 2h30 para os acusados. Se houver necessidade de réplica ou tréplica, serão acrescidas mais 2 horas para a defesa e mais 2 horas para a acusação.

Depois desta fase, o juri popular segue para a fase chamada de quesitação, onde jurados são questionados se condenam ou absolvem os réus. A expectativa é que o resultado possa sair ainda entre a noite desta terça-feira ou madrugada de quarta-feira.

