Grande evento católico vai reunir milhares de fiéis do Brasil em Curitiba

A cidade de Curitiba se prepara para receber a IX edição da Festa de Jesus das Santas Chagas, um dos maiores eventos católicos do Brasil, que acontecerá entre os dias 23 e 29 de setembro de 2024, no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e de Jesus das Santas Chagas.

A expectativa é de que milhares de pessoas, vindas de diversas regiões do Brasil e de países como Paraguai e Estados Unidos, participem das festividades ao longo dos sete dias de programação.

A Festa, promovida pela Associação Evangelizar É Preciso há nove anos, fará parte do calendário oficial de Curitiba, com a aprovação, pela Câmara Municipal, de projeto de lei que prevê a inclusão do evento, e é uma das principais celebrações da comunidade católica.

“A devoção das Santas Chagas de Jesus nos ensina que, por meio delas, somos curados, somos evangelizados e somos evangelizadores. Nos ensina ainda que, ao tocar Suas Chagas, podemos experimentar a alegria da ressurreição. Esse ensinamento é o tema central das celebrações e é o que inspira milhares de fiéis a participarem ano após ano”, explica o fundador da Obra Evangelizar, Padre Reginaldo Manzotti, que terá várias participações no evento.

Além das tradicionais Missas, Novenas, show de evangelização com Padre Manzotti, Terços e Momentos de Adoração, a programação cultural também promete ser um grande atrativo da Festa.

Um dos destaques deste ano é a exposição dedicada ao Beato Carlo Acutis, um jovem que conquistou o mundo católico com sua devoção à Eucaristia e sua habilidade em usar a internet para evangelizar. Carlo, que faleceu em 2006 com apenas 15 anos, é conhecido por criar um site no qual documentou milagres eucarísticos, mostrando ao mundo o poder transformador de Cristo na Eucaristia. Ele foi beatificado em 2020 e é visto como um exemplo de santidade para as novas gerações.

De acordo com a coordenadora de eventos da Associação Evangelizar, Giovanna de Medeiros, a exposição irá conduzir os visitantes a uma experiência imersiva sobre a trajetória do beato “millennial” que teve milagres reconhecidos pelo Papa Francisco.

“Conhecer o trabalho e missão do Beato Carlo Acutis traz um momento de renovação da fé. Estamos preparando um ambiente que descreve a linha do tempo deste jovem adolescente, inspirador e forte, e onde todos os visitantes possam se sentir acolhidos para reconhecer a mensagem do jovem beato, que deu um novo olhar na forma de evangelizar por meio da internet”, diz.

Outro ponto relevante na IX Festa de Jesus das Santas Chagas é o fechamento do Ano de São Pio de Pietrelcina, grande intercessor da Obra Evangelizar, conhecido mundialmente por sua profunda espiritualidade e por carregar em seu corpo as chagas de Cristo. O evento também será o ponto de partida para o Ano de Nossa Senhora do Carmo na Obra, em preparação para o 20º aniversário da Associação Evangelizar, a ser comemorado em 2025, aumentando ainda mais a expectativa dos fiéis para as festividades do próximo ano.

A programação religiosa da Festa começa na segunda-feira, 23 de setembro, com a Santa Missa de abertura, às 11h30, concelebrada pelo Padre Jorge Fortunato e pelo Diácono Romulo Canuto, e se estende com diversos momentos de oração e reflexão ao longo da semana.

Entre os momentos mais aguardados estão a Via-Sacra, o Tríduo em Honra a Jesus das Santas Chagas e a Missa de Encerramento com a Coroação de Jesus das Santas Chagas, no domingo, 29 de setembro, presidida pelo Padre Reginaldo Manzotti e outros sacerdotes convidados. Além da programação litúrgica, a festa contará com uma série de apresentações culturais, incluindo shows de música católica, corais e momentos de confraternização que prometem envolver toda a comunidade.

O evento terá transmissão ao vivo da Rede Evangelizar de Comunicação e também pelas redes sociais da Associação.

Inclusão no calendário oficial de eventos de Curitiba

A inclusão da Festa de Jesus das Santas Chagas no calendário oficial de Curitiba foi proposta no Projeto de Lei 005.00050.2024, aprovado nesta quarta-feira (18) pela Câmara Municipal e ainda será publicada no Diário Oficial do Município. A justificativa da proposta considerou a relevância do evento religioso e cultural, que atrai milhares de peregrinos, romeiros e devotos do Brasil e de outros países. Desde 2016, a Festa já reuniu mais de 260 mil pessoas.

A autoria do projeto de lei que oficializa a Festa de Jesus das Santas Chagas no calendário oficial de 14 vereadores: Beto Moraes (PSD), Bruno Pessuti (Pode), Herivelto Oliveira (Cidadania), Hernani (Republicanos), Mauro Bobato (PP), Oscalino do Povo (PP), Pier Petruzziello (PP), Rodrigo Reis (PL), Sargento Tânia Guerreiro (Pode), Serginho do Posto (PSD), Sidnei Toaldo (PRD), Tico Kuzma (PSD), Tito Zeglin (MDB) e Zezinho Sabará (PSD).

Serviço

IX Festa de Jesus das Santas Chagas

Data: de 23/09 a 29/09

Local: Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e de Jesus das Santas Chagas

Programação

23/09 Segunda-feira

7h30: Santa Missa, com Frei Renan Barros

11h: Novena de Jesus das Santas Chagas e passeio com Ícone

11h30: Santa Missa de abertura da IX Festa de Jesus das Santas Chagas, com Padre Jorge Fortunato e Diácono Romulo Canuto

13h: Contemplação das Santas Chagas de Jesus, com Frei Vilson Rech

14h30: Consagração e Oração a Jesus das Santas Chagas

15h: Terço de Jesus das Santas Chagas

16h: Especial sobre São Pio de Pietrelcina, com Irmão Emanuel Maria

17h30: Adoração ao Santíssimo Sacramento, com Frei Renan Barros

18h: Santa Missa de Jesus das Santas Chagas, com Padre Everson Kloster

19h: Noite de Louvor – Especial Jesus das Santas Chagas, com Padre Alberto Gambarini

24/09 Terça-feira

7h30: Santa Missa, com Frei David Fioravante

11h: Novena de Jesus das Santas Chagas e passeio com Ícone, com Padre Alberto Gambarini

11h30: Santa Missa IX Festa de Jesus das Santas Chagas, com Padre Renato Redeson

13h: Contemplação das Santas Chagas de Jesus, com Padre Adenilson Santos

14h30: Consagração e Oração a Jesus das Santas Chagas

15h: Terço de Jesus das Santas Chagas, com Diácono Romulo Canuto

17h30: Adoração ao Santíssimo Sacramento, com Frei Renan Barros

18h: Santa Missa de Jesus das Santas Chagas, com Frei Vilson Rech

19h: Encontro dos Mensageiros Líderes das Capelinhas de Jesus das Santas Chagas, com Padre Jorge Fortunato

25/09 Quarta-feira

7h30: Santa Missa

11h: Novena de Jesus das Santas Chagas e passeio com Ícone, com Frei Renan Barros

11h30: Santa Missa IX Festa de Jesus das Santas Chagas, com Padre Reginaldo Manzotti

13h: Contemplação das Santas Chagas de Jesus

14h30: Consagração e Oração a Jesus das Santas Chagas, com Diácono Romulo Canutto

15h: Terço de Jesus das Santas Chagas, com Padre Bruno Moreira

15h30: RedeVida Evangeliza no auditório, com Padre Reginaldo Manzotti

17h30: Adoração ao Santíssimo Sacramento, com Padre Adenilson Santos

18h: Santa Missa de Jesus das Santas Chagas, com Frei Renan Barros

19h: Momento Devocional a Nossa Senhora do Carmo

20h40: RedeVida Evangeliza no auditório, com Padre Reginaldo Manzotti

26/09 Quinta-feira

7h30: Santa Missa, com Padre Bruno Moreira

11h: Adoração ao Santíssimo Sacramento, com Frei Renan Barros

11h30: Santa Missa – 1º dia do Tríduo em Honra a Jesus das Santas Chagas, com Padre Reginaldo Manzotti

13h: Contemplação das Santas Chagas de Jesus, com Padre Rafael Vieira

14h30: Consagração e Oração a Jesus das Santas Chagas, com Padre Bruno Moreira

15h: Terço de Jesus das Santas Chagas, com Padre Marlon Cunha

16h: Santa Missa, com Padre Reginaldo Manzotti

17h: Momento de Louvor, com Danilo Dyba

17h45: Santa Missa, com Padre Reginaldo Manzotti

19h: Adoração ao Santíssimo Sacramento e encerramento Cerco de Jericó, com Padre Reginaldo Manzotti

20h: Passeio do Santíssimo Sacramento em torno do Santuário, com Padre Reginaldo Manzotti

27/09 Sexta-feira

7h30: Santa Missa, com Padre Marlon Cunha

11h: Novena de Jesus das Santas Chagas e passeio com Ícone, com Padre Rafael Vieira

11h30: Santa Missa – 2º dia do Tríduo em Honra a Jesus das Santas Chagas, com Padre Reginaldo Manzotti

13h: Contemplação das Santas Chagas de Jesus

14h30: Consagração e Oração a Jesus das Santas Chagas, com Frei Renan Barros

15h: Terço de Jesus das Santas Chagas, com Padre Jesus Aguiar

17h30: Adoração ao Santíssimo Sacramento, com Padre Everson Kloster

18h: Santa Missa, com Padre Rafael Vieira

19h: Show Evangelizar, com Padre Reginaldo Manzotti e convidados

28/09 Sábado

7h30: Santa Missa, com Padre Jesus Aguiar

11h: Novena de Jesus das Santas Chagas e passeio com Ícone, com Padre Marlon Cunha

11h30: Santa Missa – 3º dia do Tríduo em Honra a Jesus das Santas Chagas

13h: Contemplação das Santas Chagas de Jesus

14h: Show Fraternidade São João Paulo II, no Auditório

14h30: Consagração e Oração a Jesus das Santas Chagas, no Santuário

15h: Terço de Jesus das Santas Chagas, com Padre Jesus Aguiar

17h30: Terço dos Homens

19h: Via-Sacra, com Padre Reginaldo Manzotti

29/09 Domingo

7h30: Adoração ao Santíssimo Sacramento, com Padre Marlon Cunha

8h: Terço Mariano Meditado

9h: Santa Missa Dominical

10h: Novena de Jesus das Santas Chagas e passeio com Ícone, com Ironi Spuldaro

11h: Santa Missa IX Festa de Jesus das Santas Chagas, com Padre Reginaldo Manzotti

12h10: Contemplação das Santas Chagas de Jesus

14h: Pregação sobre as Santas Chagas de Jesus

15h: Terço de Jesus das Santas Chagas

16h: Pregação sobre as Virtudes atribuídas às Santas Chagas de Jesus, com Padre Jesus Aguiar

17h: Adoração ao Santíssimo Sacramento, com Padre Reginaldo Manzotti

17h50: Momento de Oração a Jesus das Santas Chagas, com Ironi Spuldaro

18h: Missa de Encerramento e Coroação de Jesus das Santas Chagas, com Padre Reginaldo Manzotti e Padres convidados

*Programação sujeita a alteração.

