Pimentel promete gestão “de portas abertas” em Curitiba

O candidato à Prefeitura de Curitiba pela Coligação Amor e Inovação, Eduardo Pimentel, destaca que sua gestão como prefeito será “de portas abertas” para sugestões e soluções para melhorar ainda mais a cidade.

Eduardo Pimentel reforçou a intenção de seguir, como prefeito, disposto a receber sugestões no encontro com a fundadora e coordenadora do Fórum Permanente de Luta da Pessoa com Deficiência de Curitiba, Mirella Prosdócimo.

Prefeitura de Curitiba. Foto: Levy Ferreira/SMCS

“Meu compromisso é manter as portas abertas. Eu gosto de ouvir antes de decidir, tenho essa característica. Nossa atual administração é assim. E vou receber sugestões, ouvir demandas. Gosto de receber informações e, a partir delas, tomar a decisão final”, destacou Eduardo.

Inclusão

O encontro foi realizado no comitê de campanha de Eduardo, na noite desta quarta-feira (19), em que Mirella pediu atenção à pessoa com deficiência.

“Curitiba será cada vez mais inclusiva. Fiz questão de destacar a Curitiba Inclusiva como um dos três eixos do meu Plano de Governo e vou criar a Secretaria dos Direitos Humanos para ações de inclusão às pessoas com deficiência, aos idosos, às pessoas carentes e àquelas em situação de rua. Curitiba cresceu muito em acessibilidade e inclusão. Estou completamente comprometido com a inclusão, que já é um compromisso da cidade e vamos ampliar isso nos próximos quatro anos”, destacou Eduardo.

