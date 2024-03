Box Rápido, Lojas TRP e Rede DAF oferecem check-up grátis

A Paccar Parts, sinônimo de liderança no segmento de peças e serviços de pós-venda para caminhões, carretas e ônibus, oferece o Express! Box Rápido em 100% das Lojas TRP e nas concessionárias DAF participantes. Em média, mais de 500 clientes que são atendidos diariamente buscam o serviço ágil de troca de óleo e filtros em até uma hora para caminhões DAF e multimarcas e aproveitam o check-up gratuito em mais de 70 itens – um diagnóstico do veículo que apresenta as peças de desgaste que podem necessitar de substituição ou conserto. Lonas de freios, embreagens e acessórios estão entre os serviços mais buscados.

“Inauguramos em 2020 o Express! Box Rápido para executar com agilidade e a qualidade DAF serviços de manutenção preventiva básica dentro das concessionárias e Lojas TRP. Para 2024, esperamos um crescimento de 50% em relação ao último ano, chegando a mais de 160 boxes em todo território nacional. Seguimos com planos de expansão em regiões estrategicamente localizadas para atender os veículos de passagem DAF e de outras marcas”, comenta Antenor Frasson, Diretor Geral da Paccar Parts América Latina.

O principal benefício para o caminhoneiro ou frotista que utiliza o Express! Box Rápido é o serviço rápido de troca de óleo genuíno DAF e filtros TRP. Com o agendamento prévio, os clientes recebem o atendimento premium em box exclusivo com profissional dedicado e mão de obra gratuita em concessionárias selecionadas. Somam-se a isso o preço diferenciado e a garantia nacional dos produtos utilizados que asseguram ao motorista o serviço de alto padrão já conhecido na Rede DAF.

O atendimento do Express! Box Rápido tem duração média de uma hora, podendo variar caso o cliente decida executar os serviços extras identificados após o checklist. O agendamento pode ser feito pelo DAF Assistance, através da ligação gratuita no 0800 703 3360, opção 2. “Nosso compromisso é fornecer uma experiência de atendimento rápida e eficiente. Estamos sempre buscando maneiras de superar as expectativas de nossos clientes, oferecendo serviços de qualidade e promoções exclusivas para a comunidade de motoristas da Rede DAF e Lojas TRP”, finaliza Frasson.

Para garantir o nível premium de atendimento, os mecânicos e técnicos recebem treinamento do concessionário DAF para executar o serviço de acordo com os equipamentos disponíveis e as especificações técnicas DAF e TRP para os produtos aplicados no veículo.

Serviços e produtos TRP

A TRP, divisão da Paccar Parts que comercializa peças e acessórios para reposição DAF pós-garantia e multimarcas para os veículos pesados e semipesados do mercado, é um diferencial da Paccar no mundo. Com atuação no varejo tradicional, a TRP inova o mercado com tecnologias de ponta e produtos de alta qualidade com o padrão DAF reconhecido e premiado mundialmente. Atualmente, as Lojas TRP representam 15% do total de pontos de vendas da Rede DAF no Brasil. (Foto: DAF/Divulgação).