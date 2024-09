Exército vai plantar mais de 12 mil árvores no Paraná e Santa Catarina

O Exército Brasileiro do Paraná e Santa Catarina realiza nesta quinta-feira (19), uma cerimônia de plantio de mudas de árvore. O projeto “Uma Árvore para cada soldado” quer plantar ao todo mais de 12 mil mudas nos dois estados em 2024. Já foram plantadas 10 mil árvores.

Nesta quinta-feira, a 5ª Divisão de Exército (5ª DE) realiza cerimônia no Forte do Pinheirinho, em Curitiba. Serão plantadas 52 mudas de três espécies diferentes: azaleias, sibipirunas e resedás.

O projeto “Uma Árvore para cada soldado” consiste no plantio de mudas por todas as Organizações Militares (OM) da Força Terrestre, como forma de divulgar a mentalidade de preservação ambiental do Exército Brasileiro.

O projeto sugere que as OM executem o plantio de um número de mudas em

quantidade equivalente ao seu efetivo, de forma que, ao final deste ano, o Exército

Brasileiro tenha plantado árvores em número equivalente à sua Força Terrestre.

