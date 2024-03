Entre os dias 15 e 31 de março a construtora Pride realiza em Curitiba e São José dos Pinhais, na região metropolitana, mais uma edição do Feirão de Imóveis. Neste período, os clientes poderão adquirir unidades com descontos especiais. O Outlet acontece na Central de Vendas, que fica na Avenida Cândido de Abreu, 70, em Curitiba.

São diversos empreendimentos que fazem parte do Outlet Pride, para diferentes públicos. “Há descontos para quem quer sair do aluguel, para quem quer dar um up na moradia e para os investidores. Essa é uma ótima oportunidade para comprar um imóvel na planta, que ainda terá boa valorização até ficar pronto”, afirma Vevianne Jacques, diretora comercial da construtora.

Confira quais são os imóveis em Curitiba e São José dos Pinhais com descontos neste mês:

Audace, no Centro de Curitiba

Localizado nas imediações das ruas Brasílio Itiberê, Alferes Poli e 24 de maio, na região central da capital paranaense, o Audace tem plantas de dois quartos com área privativa de 61,35m², ou três quartos com área privativa de 74,55m². Todas as unidades contam com sacada e churrasqueira.

Lunetto, no Água Verde

Praticidade para morar, investir ou adquirir um imóvel de entrada. O Lunetto atende aos três perfis de moradores e compradores ao oferecer studios a partir de 21,42 m² em uma das localidades mais valorizadas de Curitiba: o bairro Água Verde.

Com endereço na Avenida República Argentina, o empreendimento está próximo de hospitais, shoppings e de uma ampla oferta de comércios e serviços, além de transporte público e acesso facilitado a diversos pontos da cidade.

Moradas de Bragança, em São José dos Pinhais

O residencial Moradas de Bragança fica em São José de Pinhais e possui plantas de dois quartos com suíte entre 62,03 m2 e 63,49 m2. As unidades contam com sacada com churrasqueira, aquecimento a gás, infraestrutura para segurança e para ar-condicionado. Os espaços compartilhados contemplam churrasqueira, play kids externa e coberta, bicicletário, espaço gourmet e wi-fi zone.

Próximo ao Shopping São José e ao Colégio Bom Jesus, o foco do empreendimento é nos habitantes que já residem no município e que não pretendem migrar para Curitiba.

Verttice, no Tingui

O Verttice, localizado no bairro Tingui, em Curitiba, possui cinco opções de plantas com 1, 2 e 3 quartos para acolher famílias de vários tamanhos e necessidades. As unidades contemplam sacada com churrasqueira, infraestrutura para ar-condicionado, aquecimento a gás e infraestrutura de segurança.

Os espaços comuns contam com piscina, salão de festas, academia completa; quadra esportiva; espaço para coworking; pet care; salão gourmet, play kids e minimercado autônomo e lavanderia coletiva.

Feirão de imóveis em Curitiba e RMC

O que: Outlet Pride

Quando: de 15 a 31 de março

Local: Central de vendas construtora Pride – Avenida Cândido de Abreu, 70, Curitiba

Horário: das 9 horas às 18 horas

