VW destina R$ 4,8 milhões para novos de leitos de UTI em Curitiba

Com o apoio da Volkswagen do Brasil, que destinou R$ 4,8 milhões por meio do Programa Paraná Competitivo, foram instalados oito novos leitos de UTI no Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba (PR), além da reforma do espaço e aquisição de equipamentos. As novas instalações foram inauguradas na segunda-feira (18/03) pela Volkswagen do Brasil e o Governo do Estado do Paraná em evento com representantes da empresa, do hospital, autoridades e convidados.

Os oito novos leitos representam uma ampliação de 68 para 76 leitos de UTIs. Dessa forma, 500 novos atendimentos poderão ser feitos por ano pelo Pequeno Príncipe, um dos maiores e mais completos hospitais exclusivamente pediátricos do País. A inauguração acontece em menos de um ano após o repasse de recursos.

“Estamos orgulhosos dessa parceria da Volkswagen do Brasil com o Governo do Estado do Paraná, que viabilizou a inauguração dos novos leitos de UTI do Hospital Pequeno Príncipe, e por contribuir significativamente para o fortalecimento do sistema de saúde, garantindo que mais crianças e adolescentes tenham acesso aos cuidados necessários em momentos críticos. Também estamos comprometidos em continuar colaborando com iniciativas que promovam o bem-estar da sociedade e em estabelecer parcerias que gerem um impacto positivo duradouro como esse”, disse o diretor de Assuntos Governamentais da Volkswagen do Brasil, Luiz Ricardo de Medeiros Santiago.

“A Volkswagen está há 70 anos no Brasil e há 25 anos em São José dos Pinhais (PR), onde produzimos o T-Cross em uma fábrica que é estratégica para os negócios da marca e referência em modernidade, eficiência e sustentabilidade nos processos produtivos. A Volkswagen tem uma história com o Paraná e compromisso com os paranaenses. Dessa forma, contribuir com a ampliação do atendimento de UTI do Hospital Pequeno Príncipe para salvar vidas é inspirador. Queremos fazer a diferença para o futuro do nosso País e para as próximas gerações”, declara o plant manager da fábrica da Volkswagen do Brasil em São José dos Pinhais, Cesar Drazul.

“O Hospital Pequeno Príncipe tem uma história de mais de 100 anos. Esse hospital não é do Paraná, não é de Curitiba, ele é do Brasil. A parceria com a Volkswagen do Brasil, por meio do Programa Paraná Competitivo, dedicou R$ 4,8 milhões, e estamos celebrando com a direção do hospital essa conquista. Essa ampliação dá mais capacidade ao hospital: vamos de 68 para 76 leitos de UTI, sendo esses oito novos leitos especializados em cardiologia. São leitos de vida, onde teremos a possibilidade de recuperar crianças no pós-operatório de cirurgias cardíacas de grande porte, atendendo cerca de 500 pacientes a mais por ano. Isso tudo vai acontecer com equipamentos novos, zero quilômetro, e uma equipe muito bem treinada”, afirmou o Secretário de Saúde do Estado do Paraná, Beto Preto.

As novas instalações vão atender neonatos, lactantes, crianças e adolescentes em tratamento clínico, pré-cirúrgico e pós-operatório nos serviços da instituição ligados à cardiologia. Em sua maioria, esses pacientes foram submetidos ou estão sendo preparados para procedimentos invasivos, como cateterismos (hemodinâmica), transplantes e cirurgias cardíacas de grande porte, sendo a maior parte em pacientes neonatos e de primeira infância.

A estrutura, instalada em uma área de 200 metros quadrados, no primeiro andar, contígua à atual UTI de Cardiologia, possibilitará uma gestão sistêmica dos cuidados intensivos cardiológicos, garantindo mais acesso, segurança e qualidade na assistência. Os investimentos permitiram a instalação de boxes individualizados, com ilhas de atendimento também exclusivas que trarão mais agilidade e efetividade na assistência prestada, conforme a faixa etária do paciente.

Para o diretor corporativo do Complexo Pequeno Príncipe, José Álvaro da Silva Carneiro, a inauguração é um exemplo de como a união de esforços dos setores da sociedade pode contribuir para a causa da saúde pediátrica: “Somos gratos à Volkswagen do Brasil e ao Governo do Estado do Paraná, porque isso só se viabiliza na convergência desses dois atores. O recurso vai possibilitar a continuidade a tudo que fazemos, deixando-nos mais aptos para momentos críticos quando há, por exemplo, a necessidade de cuidados intensivos. Somos uma referência em alta complexidade não só no Estado, mas no Brasil. A criançada só tem a agradecer”.

Essa é uma das iniciativas que fazem parte do investimento de R$ 8 milhões anunciado em 2023 pela Volkswagen do Brasil. O aporte integra o Protocolo de Intenções firmado entre a Volkswagen do Brasil e o Governo do Paraná, em 2013, por meio do Programa Paraná Competitivo, que viabilizou a realização de investimentos na fábrica de São José dos Pinhais para a produção do SUVW T‑Cross. (Fotos: Wynitow Butenas e Camila Hampf/Divulgação).