Dia Mundial sem Carro também é o Dia do Transporte Coletivo. Embarque nessa viagem com a gente!

No dia 22 de setembro, o mundo celebra o Dia Mundial Sem Carro, uma data que nos convida a refletir sobre os impactos do uso excessivo de veículos particulares e a importância de alternativas mais sustentáveis. A Metrocard, a Tribuna do Paraná e a Gazeta do Povo prepararam uma série de ações muito legais, com a participação do grupo Tesão Piá e da Capitana, mascote da Metrocard, para comemorar esta data, por nós chamada de “Dia do Transporte Coletivo”.

O casal de comediantes Cadu e Jéssica Scheffer foram até a cidade de Piraquara, na região metropolitana de Curitiba, para uma viagem cheia de bom humor, bons conselhos e muitos brindes para os passageiros. Dentro do “busão”, Jéssica tomou a palavra e explicou a ação. “Hoje a gente comemora o Dia do Transporte Coletivo. Vocês sabem que ao escolher o ônibus vocês ajudam a transformar a cidade? O trânsito fica mais seguro numa cidade mais inteligente, com mobilidade mais sustentável”, disse.

Grupo Tesão Piá e a mascote Capitana, no Dia do Transporte Coletivo. Foto: Atila Alberti / Tribuna do Paraná

A equipe de promoções distribuiu mimos para os passageiros, como uma super ecobag com a estampa da Capitana, além de bombons para adoçar um dia tão importante para o transporte coletivo da Grande Curitiba.

Especialistas em fazer rir, o trio (Cadu, Jéssica e a Capitana) divertiu os passageiros da linha São Roque/Pinhais, entre Piraquara e a vizinha Pinhais. No terminal mais distribuição de brindes, fotos com a Capitana e piadas do Tesão Piá. De novo no coletivo, dessa vez a linha Pinhais/Guadalupe levou a nossa turminha para o Centro de Curitiba, em seguida para a sede da Metrocard.

Dia do Transporte Coletivo

Em um cenário onde o trânsito é uma das principais causas de estresse e poluição nas grandes cidades, a iniciativa de se valorizar o transporte público se torna cada vez mais relevante. Além de ser a opção mais inteligente, o transporte coletivo é mais limpo em emissões de gases por passageiro transportado que as motocicletas e automóveis. Quando escolhe o ônibus, o cidadão está contribuindo diretamente para a preservação do meio ambiente e melhorando a qualidade do ar das cidades.

O transporte público é uma solução muito mais segura, sustentável e eficaz para a mobilidade das cidades e redução no número de veículos nas ruas. Estudos mostram que um ônibus pode substituir até 50 carros, diminuindo significativamente o congestionamento. Além disso, o uso de transporte coletivo contribui para a economia de combustível e a redução dos custos com manutenção de veículos particulares.

O espaço físico das ruas e avenidas das cidades é muito limitado. Pensar em alternativas viárias para veículos coletivos é a melhor opção na aplicação dos recursos para este fim, já que os ônibus carregam mais pessoas para utilizar o mesmo espaço. A substituição do carro pelo transporte coletivo significa menos congestionamento e mais velocidade no deslocamento dos ônibus. Assim, todos chegam em casa mais cedo.

Além dos benefícios ambientais e de segurança, o transporte público também promove a inclusão social. Ele oferece uma alternativa acessível para pessoas de diferentes classes sociais, permitindo que todos tenham acesso a serviços essenciais como saúde, educação e trabalho. Em cidades onde o transporte coletivo é eficiente e de qualidade, observa-se uma maior integração social e uma redução das desigualdades.

O Dia do Transporte Coletivo é uma oportunidade para repensarmos nossos hábitos e adotarmos práticas mais sustentáveis. Ao deixar o carro em casa e optar pelo transporte público, estamos contribuindo para um futuro mais seguro, saudável e inclusivo. Que essa data nos inspire a buscar soluções inovadoras e a construir cidades mais humanas e sustentáveis.

Foto: Atila Alberti / Tribuna do Paraná