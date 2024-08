Com uma história bastante inusitada que viveu dentro de um ônibus, Crislaine dos Santos Sá foi a grande vencedora do […]

Com uma história bastante inusitada que viveu dentro de um ônibus, Crislaine dos Santos Sá foi a grande vencedora do concurso Histórias de Busão, uma iniciativa criada pela Metrocard – associação que congrega empresas do transporte coletivo da Região Metropolitana de Curitiba (RMC) – e a Tribuna do Paraná.

O concurso, lançado em maio deste ano, reuniu diversas histórias engraçadas, emocionantes e inesperadas que aconteceram dentro do transporte coletivo. A ação tinha o objetivo de valorizar os passageiros e os momentos memoráveis que já passaram nos ônibus. O ganhador leva um final de semana “de rico”, com tudo pago, no Capivari Eco Resort, localizado em Campina Grande do Sul.

Os melhores contos receberam uma animação de Brenda Macedo, do @breemotion, e foram publicados nas redes sociais da artista, da Metrocard e da Tribuna. Depois disso, o pessoal curtiu a história favorita e ajudou a eleger a vencedora.

Conquistando o primeiro lugar, Crislaine está ansiosa para desfrutar e relaxar com um bom prêmio. A participante ganhou um fim de semana de estadia com tudo incluso para duas pessoas, no Capivari Eco Resort.

“Eu não esperava [ganhar o prêmio]. Eu ouvi na rádio e falei ‘vou contar minha história, mas não vai dar em nada’. Passou um tempinho e entraram em contato dizendo que minha história tinha sido escolhida, ai eu fiquei feliz já. Depois veio aquela expectativa. Mas Deus abençoou e deu certo”, comemora a vencedora.

Para quem ainda não viu, a história dela envolve um ônibus cheio, um bêbado e um bebê pronto para nascer. Confira abaixo!

Bêbado ajuda cobradora grávida

O ‘causo’ da Crislaine aconteceu em 2017, quando ela trabalhava como cobradora de ônibus. Era um domingo ensolarado e o veículo em que ela estava fazia uma rota perto do Zoológico de Curitiba. Grávida e faltando poucas semanas para completar o ciclo da gestação, Crislaine começou a sentir fortes dores no meio do caminho.

Ela pensou que era o filho Leonardo que já estava pronto para conhecer o mundo. Por conta dessa agitação, o ônibus parou antes de chegar ao destino final. Com muita dor, a cobradora sentou na escada do ônibus e recebeu a ajuda mais inesperada possível: um passageiro bêbado que estava dentro do coletivo.

“Não esperava vivenciar uma história tão curiosa. O Zoológico no domingo é muito cheio. O ônibus faltava uns cinco minutos pra gente sair do terminal, dai houve todo esse transtorno. O bêbado tava dentro do ônibus, só lembro disso. Porque ele falou ‘atenção, atenção, pessoal. A cobradora vai dar à luz. Que coisa mais linda’. E eu morrendo de dor. Foi engraçado”, relembra a história dando risada.

Crislaine conta que não recebeu muita ajuda das outras pessoas. Mas o homem desconhecido não poupou esforços para tentar deixá-la mais confortável. De acordo com a cobradora, ele estava preparado até para fazer o parto. “Ele vendo a situação ali, comprou uma aguinha, segurou minha mão, falava pra eu respirar fundo. Queria entrar no Samu pra me acompanhar até a maternidade. Ai o fiscal [do ônibus] falou que ele não podia”, diz.

A grande vencedora do concurso Histórias de Busão. Foto: Atila Alberti / Tribuna do Paraná

Devido ao sufoco do momento, ela não recorda do rosto do ajudante. Mas as atitudes ficaram marcadas e garantiram, inclusive, a vitória no concurso da Metrocard.

Crislaine acha que nunca mais encontrou o passageiro, mas ela deixa um recado para ele: “Gratidão, muito obrigada. Você foi a pessoa mais prestativa do momento. Sou muito grata a você. Eu gostaria de lembrar do seu rosto para ver quem você é, para te dar um abraço e agradecer”, afirma.

Alarme falso!

E qual é o final dessa história toda? Depois que foi até o hospital, a cobradora descobriu que estava sentindo contrações falsas. Leonardo nasceu uma semana depois. Sem surpresas dessa vez. Leonardo, que agora tem sete anos, ainda não sabe da história, mas a mãe dele revelou que pretende contar em breve.

Concurso da Metrocard valoriza passageiros

A vencedora também ganhou uma capivara de pelúcia. Foto: Atila Alberti / Tribuna do Paraná

Com uma história curiosa e engraçada, a gestora da Metrocard, Katia Regina Sutile de Lima, comemora o resultado do concurso e afirma que a intenção é justamente essa: mostrar as vivências e particularidades que o transporte coletivo reserva e como elas impactam na vida dos passageiros.

“O objetivo do concurso é a gente divulgar a nossa marca e as pessoas que utilizam o transporte coletivo principalmente, pra que elas sintam que o que elas fazem têm valor. Elas andam no transporte e têm histórias diariamente. Então que elas tenham mais afinidade com a empresa, com o transporte e com a Metrocard”, afirma.

Katia explica que esse é o terceiro concurso que a Metrocard promove. “Todo ano é feita alguma coisa diferente. O primeiro ano foi para escolher o nome da mascote. Ficou Capitana, porque é a capivara da região metropolitana. No ano passado foi um concurso de dancinha, uma menina ganhou e a família toda foi viajar. E nesse ano foi de histórias. E as histórias são boas porque todo mundo tem vontade de contar a sua. Então esse ano foi bem divertido”, comenta.

Confira a história ganhadora:

Encarou a bronca! Mãe enfrenta sozinha sistema de trens em Curitiba após quase tragédia! É tranqueira! Terreno baldio problemático perto de casa? Como solucionar? Qual critério? Curitiba tem garis em áreas privilegiadas da cidade! E seu bairro?