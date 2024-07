Chegou a hora! O concurso Histórias de Busão, uma iniciativa da Metrocard e da Tribuna do Paraná, vai conhecer nos […]

Chegou a hora! O concurso Histórias de Busão, uma iniciativa da Metrocard e da Tribuna do Paraná, vai conhecer nos próximos dias seu grande campeão. Valendo um final de semana de “rico”, com tudo incluso, no Capivari Eco Resort, localizado em Campina Grande do Sul, a disputa reuniu dezenas histórias curiosas e divertidas de nossos leitores, direto de dentro dos ônibus do sistema metropolitano de transporte da Grande Curitiba.

Agora é a vez dos nossos leitores escolherem quem será o campeão. As histórias selecionadas foram ilustradas pela talentosa artista Brenda Macedo, do perfil @breemotion, sucesso absoluto no Instagram. Aliás, será direto nesta rede social que será feita a votação da melhor História de Busão de 2024. Quem tiver mais curtidas até o dia 5 de agosto.

A seguir você confere as duas histórias finalistas, enviadas pelas leitoras Crislaine dos Santos Sa e Luciana Molon.

“O Parto e o bêbado”, por Crislaine dos Santos Sá.

“A capivara no busão”, de Luciana Molon

Atenção! Se alguma das competidoras ou pessoas ligadas a elas forem flagradas comprando likes ou tentando burlar a votação será desclassificada. No dia 6 de agosto a grande vencedora será anunciada e a premiação será feita na sede da Metrocard, entre os dias 7 e 9 de agosto.