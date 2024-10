Uma surpresa agradável e muito divertida. Foi isso que os clientes da Metrocard, passageiros do transporte coletivo metropolitano da Grande […]

Uma surpresa agradável e muito divertida. Foi isso que os clientes da Metrocard, passageiros do transporte coletivo metropolitano da Grande Curitiba, ganharam neste sábado, dia 12 de outubro, o Dia das Crianças.

Quem passou pelo Terminal de Ônibus São Roque, em Piraquara, pôde participar de brincadeiras, assistir a apresentações artísticas com palhaços e acrobatas, além de comer pipoca e algodão doce.

A ação Metrokids fez sucesso com a criançada que passou por lá. Acompanhadas dos pais, os pequenos curtiram cada momento, mesmo entre um deslocamento e outro dentro do terminal. “Minha filha ficou encantada, se divertiu muito e com toda certeza o que ela gostou mais foi poder brincar com as palhacinhas. Ver o sorriso dela no rosto encantada, não tem preço”, emocionou-se a operadora de caixa Polyana Karolyne Apolinário.

O mais legal da ação foi o efeito “surpresa” que a Metrokids proporcionou. “Foi algo bem diferente, num terminal de ônibus onde geralmente é tudo correria. Um momento de descontração é sempre bem vindo. Curtimos bastante. Meu sobrinho estava comigo e se divertiu. É uma bela ideia para fazer pra criançada”, contou o servidor público Kaio Murilo dos Santos.

Erissom e os dois filhos se divertiram. Foto: Atila Alberti

O assistente comercial e seus filhos também curtiram a ideia. Parabéns pela iniciativa. Foi incrível, um momento diferente em meio à loucura que as vezes é pegar o Ônibus. Uma experiência muito diferente para eles”, disse.

Quando perguntado sobre o que ele e a família mais curtiram, em nome das crianças ele não titubeou. “O algodão doce, com certeza. Os palhaços também. Eles adoraram”, afirmou.

A equipe Metrokids fez brincadeiras, performances artísticas, distribuiu pipoca e algodão doce para quem estava dentro do busão. A ação aconteceu no período da manhã e após breve parada para o almoço vai acontecer também no período da tarde deste sábado, Dia das Crianças.

