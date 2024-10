Programa imperdível para o Dia das Crianças

No próximo dia 12 de outubro (sábado) é o Dia das Crianças. Neste dia, a Metrocard, associação que reúne as empresas que prestam o serviço para o transporte coletivo na região metropolitana de Curitiba, preparou uma ação especial, voltada exclusivamente para os pequenos que também andam de “busão”. É a Metrokids!

Junto com uma equipe de animadores, a Metrocard estará na Praça do Terminal São Roque, em Piraquara, pra divertir todas as crianças que já veem no transporte coletivo a melhor solução de mobilidade e que ajuda a diminuir o congestionamento nas cidades. Uma escolha que faz bem para o mundo!

Vai ter muita pipoca e algodão doce DE GRAÇA, além de animadores com performances divertidas. Será um dia inesquecível. Ações educativas, como a distribuição de folders para atividades, também estão confirmadas.

A ação irá acontecer na Praça do Terminal São Roque, em Piraquara, das 09h às 15h (intervalo das 12h às 13h). Lembre de tirar uma foto de lembrança e marcar em nosso perfil no Instagram e as hashtags #Diadascrianças #metrokids #metrocard

