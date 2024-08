Após dezenas de histórias (e muitas risadas) enviadas pelos leitores da Tribuna do Paraná e clientes da Metrocard, chegou a […]

Após dezenas de histórias (e muitas risadas) enviadas pelos leitores da Tribuna do Paraná e clientes da Metrocard, chegou a hora de conhecer o grande vencedor do concurso Histórias de Busão. Foram pra final as leitoras Crislaine dos Santos Sá, com a história “O Parto e o Bêbado” e Luciana Molon, que contou a aventura “A Capivara no Busão”.

E a vencedora é… CRISLAINE DOS SANTOS SÁ (@caiocoas).

O post com a sua história, que você pode conferir clicando aqui, teve 6.494 curtidas, 152 comentários, 400 compartilhamentos e 211 mil reproduções. O critério que definiu a grande campeã era justamente o número de interações no vídeo (curtidas). A segunda colocada teve 5920 curtidas)

As duas melhores histórias enviadas por áudio para a Tribuna viraram uma animação incrível pelas mãos da talentosa Brenda Macedo, do perfil @breemotion.

O prêmio é um final de semana de “rico”, com tudo incluso, no Capivari Eco Resort, localizado em Campina Grande do Sul. A premiação será na sede da Metrocard e em breve você saberá mais detalhes da vencedora.

Veja o vídeo da campeã!

A Tribuna do Paraná e a Metrocard agradecem a participação de todos.

