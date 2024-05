Concurso vai dar fim de semana em resort na RMC

Quer uma chance de transformar suas histórias em momentos épicos e ainda ganhar um fim de semana de luxo no Capivari EcoResort? Pois então segura essa: o concurso “Histórias de Busão” já está aceitando inscrições e você não vai querer ficar de fora dessa!

Imagine só: sua aventura mais incrível ganhando vida em uma animação de tirar o fôlego, cortesia da talentosa Brenda Macedo, do @breemotion, enquanto você relaxa e curte todas as maravilhas do resort mais badalado da região de Curitiba. Sim, é isso mesmo que você leu!

Todos temos aquela história engraçada, emocionante ou simplesmente maluca que aconteceu dentro de um ônibus. Agora é a hora de compartilhar esses momentos únicos e quem sabe garantir o prêmio dos seus sonhos!

>>Saiba mais! Confira as regras para participar do concurso!

Então, não perca tempo! Pegue seu celular, conte sua história e envie para o WhatsApp da Tribuna do Paraná no número (41) 9 96839504, mencionando que é para o concurso “Histórias de Busão”. Estamos esperando por você para fazer parte dessa jornada emocionante!

Leia aqui o regulamento completo!