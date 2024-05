O jeito mais seguro e sustentável de ir e vir nas grandes cidades indiscutivelmente é o ônibus. E no Maio […]

O jeito mais seguro e sustentável de ir e vir nas grandes cidades indiscutivelmente é o ônibus. E no Maio Amarelo, mês de conscientização para a segurança no trânsito, o grupo Tesão Piá, a Metrocard e a Tribuna estão juntos novamente para mostrar as vantagens de usar os ônibus do transporte coletivo metropolitano da Grande Curitiba.

Por exemplo, dentro do Busão você consegue conversar por aplicativos de mensagens tranquilamente, se desloca em segurança de casa para o trabalho ou do trabalho para casa, consegue se planejar graças às informações disponíveis no APP da Metrocard, como itinerário e horário dos ônibus, além de outras vantagens.

Veja o vídeo e divirta-se.

