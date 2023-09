Para que cada uma das 14 mil viagens metropolitanas seja realizada com sucesso todos os dias há um enorme contingente […]

Capitana apresenta o Centro de Controle de Operações da Metrocard

Para que cada uma das 14 mil viagens metropolitanas seja realizada com sucesso todos os dias há um enorme contingente de profissionais dedicados nas empresas operadoras, que contam com o apoio do CCO da Metrocard para cumprir eficientemente sua programação.

Os dados coletados de todos os ônibus em operação são tratados em tempo real e utilizados para manter o bom desempenho do Sistema Metropolitano, tanto na realização das viagens programadas quanto no cumprimento dos horários planejados.

A Metrocard está sempre investindo em novas tecnologias para aprimorar a operação do sistema metropolitano e gerar informações para que os passageiros saibam o horário real em que os ônibus estarão passando em cada ponto de parada. E isto se traduz em redução do tempo total de viagem, eliminando o tempo perdido de espera quando não se tem esta informação.

Toda a tecnologia e os investimentos realizados pela tem como objetivo a eficiência da operação para que os ônibus estejam disponíveis no local e no horário programados para atender com qualidade os clientes do transporte metropolitano.