Ação especial levou alegria e conscientização para os passageiros do transporte metropolitana de Curitiba

O Dia Mundial Sem Carro, também conhecido como Dia do Transporte Coletivo, foi marcado nesta sexta-feira (22) por uma ação divertida e saborosa promovida pela Metrocard. A associação que comanda o transporte coletivo metropolitano da Grande Curitiba escalou sua mascote, a Capitana, e o grupo de humor Tesão Piá para comemorar junto com os passageiros este dia tão importante para o planeta.

A participação da Capitana em qualquer ação é um show à parte. Preferida da criançada, ela posa para fotos e interage com todo mundo, levando alegria onde passa. Para deixar tudo ainda mais divertido, a mascote teve a companhia da turma do Tesão Piá, grupo de humor mais paranaense que existe.

Os passageiros do transporte metropolitano de Curitiba tiveram a chance de provar uma “capixinha”, coxinha em forma de capivara, que foi distribuída de brinde para vários sortudos, que também ganharam um refrigerante para acompanhar.

Além das risadas e do “bucho cheio”, os passageiros foram impactados com a mensagem mais importante do Dia do Transporte Coletivo. Criado em 1997, na França, o Dia Mundial Sem Carro é lembrado no mundo todo para destacar a importância de se valorizar formas alternativas de transporte, que não as individuais.

E o ônibus é fundamental nessa equação, pois sozinho pode tirar das ruas das cidades em média 40 outros veículos, além de ser a opção mais segura.

A “caravana” da Capitana e do Tesão Piá circulou pelos terminais de Colombo (Maracanã), Guaralupe, em Curitiba, além da Praça Santos Andrade e na Central Metrocard, no Centro da capital.