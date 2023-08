Vencedor ganhou a votação popular com mais likes no Instagram e vai curtir um final de semana inesquecível

Depois de várias dias de uma disputa acirrada, o grande vencedor do concurso Capidance, a dança da Capitana, a mascote da Metrocard, foi Denise Neves (@denevestersi). O vídeo que ela compartilhou teve 592 likes e 154 comentários durante o período de apuração.

Uma banca de jurados escolheu os três melhores entre os vídeos enviados para a Tribuna do Paraná para disputarem o grande prêmio. Eles foram à votação popular e após a apuração, o vídeo abaixo foi considerado o vencedor. O concurso atingiu mais de 1 milhão de contas no Instagram

A vencedora vai ganhar um final de semana com tudo pago, para duas pessoas, incluindo hospedagem e alimentação, no Capivari Resort, em Campina Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba. Uma estrutura fantástica, no meio da Mata Atlântica, com uma série de opções de lazer.