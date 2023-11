| Divulgação Uma grande novidade que facilitará a vida de quem usa o ônibus está chegando na Região Metropolitana de […]

| Divulgação

Uma grande novidade que facilitará a vida de quem usa o ônibus está chegando na Região Metropolitana de Curitiba.

Atualmente o pagamento dentro dos ônibus metropolitanos se dá com a validação do cartão Metrocard ou com o pagamento em dinheiro.

A Metrocard está investindo em novas tecnologias que ainda neste ano permitirão que os passageiros utilizem seu cartão de crédito ou débito pessoal para pagar a passagem, direto no validador do ônibus.

Esquecer o cartão Metrocard não será mais problema e buscar trocados na bolsa ou no bolso está com os dias contados.

A Metrocard está sempre investindo em novas soluções tecnológicas para que o processo de compra de créditos de transporte seja o mais ágil possível para os passageiros metropolitanos.

Tecnologia de ponta, biometria facial, gerenciamento de frota, aplicativo com acompanhamento de horários e linhas de ônibus em tempo real, Wi-Fi em tubos e terminais, e um dos Centros de Controle Operacional mais modernos do país posicionam a Metrocard como referência no transporte coletivo metropolitano.