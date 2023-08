Foi uma tia quem contou para a família da jovem Beatriz de Oliveira Tersi sobre o Capidance, o concurso de […]

Foi uma tia quem contou para a família da jovem Beatriz de Oliveira Tersi sobre o Capidance, o concurso de dança da Capitana, mascote da Metrocard. Os áudios da tia fizeram com que a família se animasse a participar da brincadeira e o resultado foi o 1º lugar do concurso com o vídeo mais curtido entre os selecionados.

A família ganhou de presente um final de semana com tudo pago (hospedagem e alimentação) no Capivari EcoResort, um dos principais hotéis do Paraná, localizado em Campina Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba. O prêmio foi um oferecimento da Metrocard e da Tribuna do Paraná e entregue na última sexta-feira (18).

“Eu tô muito feliz, muito emocionada. Eu treinei bastante. A minha mãe e meu pai me ajudaram a passar a noite pedindo curtidas”, disse a jovem estrela do vídeo. Quando soube do concurso, a garota ensaiou bastante. “Foi muito legal. Vimos o vídeo milhares de vezes e ajudamos ela a ensaiar e pedir curtidas”, disse Denise Neves Tersi, mãe de Beatriz.

Os participantes puderam assistir ao vídeo da Capitana dançando e precisavam imitar a mascote da Metrocard, postar o vídeo e confirmar a inscrição. Depois de selecionados, era só fazer campanha para ganhar mais curtidas.

“Ficamos muito felizes. Achamos muito criativo ela pegar o roupão de tubarão do irmãozinho para dançar. Ficamos felizes com o resultado, pois é uma maneira de divulgar nossa empresa, transporte coletivo metropolitano e a nossa mascote Capitana. Ela é um canal de comunicação de muito sucesso junto aos nossos clientes”, contou Katia de Lima, gestora administrativa financeira da Metrocard.

Família Oliveira Tersi, os vencedores da promoção Capidance. Foto: Atila Alberti

