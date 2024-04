Já pensou em transformar o seu “causo” numa animação incrível feita pela fenômeno Brenda Macedo, do perfil @breemotion, e de […]

Já pensou em transformar o seu “causo” numa animação incrível feita pela fenômeno Brenda Macedo, do perfil @breemotion, e de quebra curtir um final de semana com acompanhante no Capivari Ecoresort, o melhor resort da Grande Curitiba? A Metrocard e a Tribuna do Paraná orgulhosamente apresentam o concurso Histórias de Busão.

Todo mundo que se preze tem uma história de busão pra contar. Seja nos tempos de criança, na época da adolescência ou mesmo já na vida adulta, quando a correria e a muvuca do dia a dia nos colocam em situações inesperadas, curiosas, felizes e até emocionantes.

Seja um “trupicão” durante aquela vergonhosa corrida atrás do busão lotado, seja dar lugar pra uma grávida que não estava grávida, ou mesmo abrir aquele salgadinho com cheiro de chulé no coletivo lotado ou até mesmo aquela paquera dos tempos de colégio, que virou flerte no balanço do coletivo, namoro e frutificou numa bela e fofinha história de amor.

As duas melhores histórias, escolhidas por uma comissão formada pela organização do concurso, serão contadas numa animação exclusiva feita pela artista Brenda Macedo, que é sucesso na internet com seus vídeos engraçados. No perfil @breemotion, que tem mais de 1,1 milhão de seguidores no Instagram, ela transforma áudios em animações incríveis, num estilo único e que virou referência (e foi muito copiada) nas redes sociais.

As duas animações escolhidas pela organização vão para a disputa final e quem tiver mais likes na publicações, compartilhadas em “colab” da Metrocard, Tribuna e Breemotion, será o grande vencedor.

O autor da animação campeã vai ganhar uma final de semana de graça para curtir as belezas e atrativos do Capivari EcoResort, um super hotel encravado na Mata Atlântica, localizado em Capina Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba, nas margens da belíssima represa do Capivari. No prêmio estão incluídas duas hospedagens para o vencedor e um acompanhante, com todas as refeições incluídas, para ter um fim de semana “de patrão”.

Regulamento – Como Participar?

O concurso começa no dia 10 de abril, quarta-feira. Até o dia 7 de junho os interessados deverão contar suas histórias em um áudio que deverá ser enviado para o WhatsApp da Tribuna do Paraná, pelo número (41) 9 96839504. É preciso escrever na mensagem enviada que o áudio é participante do Histórias de Busão

A história deverá ter acontecido com o próprio participante e estar de acordo com o tema do concurso (histórias curiosas, engraçadas ou emocionantes).

Após o recebimento dos áudios, entre os dias 10 de junho a 7 de julho a banca organizadora fará a escolha das melhores histórias, definidas segundo critérios previsto no regulamento. Em seguida a escolha, as animações serão produzidas pelo time Beemotion.

No dia 8 de julho as duas melhores animações vão para votação popular, em postagens publicadas nos perfis da Metrocard, Tribuna e Beemotion. De 8 de julho a 5 de agosto, quem tiver mais likes na postagem original será declarado o vencedor.

Atenção! Quem for flagrado comprando likes ou tentando burlar a votação será desclassificado.

Não serão aceitos áudios que contenham alguma menção de perfis empresariais e/ou de marcas, personalidades, fakes (falsos), menções políticas, discriminação, que exaltem terrorismo, crime organizado, propagação de ódio, oferta de serviços sexuais, produtos ilegais ou

qualquer outra postura ofensiva.

No dia 6 de agosto será conhecido o grande campeão, que receberá seu prêmio entre os dias 7 e 9 de agosto na sede da Metrocard.

