O Governo do Paraná enviou para a Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) um projeto de lei que pretende instituir o Programa Estadual de Pagamento e Recompensas. A proposta, encaminhada nesta terça-feira (19), tem como objetivo permitir que o estado pague aos cidadãos que fornecerem informações úteis à polícia para a prevenção, repressão ou solução de crimes.

De acordo com o Executivo, a intenção é dar às autoridades responsáveis pela segurança pública uma nova ferramenta de combate à criminalidade, incentivando a participação da população no compartilhamento de dados úteis para investigações.

A proposta define que uma informação será considerada útil somente quando for determinante para impedir, interromper ou solucionar um crime. A recompensa poderá ser paga também para denunciantes que ajudem a localizar criminosos em flagrante ou a encontrar vítimas que estão desaparecidas, sequestradas, escravizadas, traficadas ou em cárcere privado.

+ Leia também: Prêmios do Nota Paraná devem ser declarados no Imposto de Renda? Estado responde

Como deve funcionar recompensa para quem ajudar polícia

O projeto prevê que as informações passíveis de pagamento pelo estado devem ser recebidas exclusivamente pelo Centro Integrado de Denúncias 181 (Cide). O canal garante o sigilo da identidade de quem fornece a informação e também assegura que os dados serão encaminhados corretamente às investigações policiais.

As regras que determinam quais casos se enquadram no programa e os valores a serem pagos por cada informação serão definidas pelo Poder Executivo após a aprovação da lei.

+ Leia também: Áudio mostra presidente da Assembleia Legislativa do Paraná negociando propina

Os limites máximos das recompensas serão definidos anualmente, para que estejam previstos no Lei Orçamentária Anual (LOA). O projeto também prevê que os recursos do Fundo Especial do Sistema Único de Segurança Pública do Estado do Paraná (Funsup/PR) poderão ser usados para os pagamentos.

+ Leia também: Bar secreto de mestre da coquetalaria reabre em Curitiba; saiba mais

A proposta determina que o pagamento só deverá ser efetuado após comprovação da utilidade da informação prestada. A avaliação destes critérios e da utilidade de cada informação ficará a critério da Secretaria Estadual de Segurança Pública.

Os valores poderão ser divididos entre várias pessoas, contemplando mais de uma informação considerada útil para as investigações.

Você já viu essas?

Um brinde à tradição! Museu da cachaça em Curitiba? Conheça coleção impressionante da bebida mais famosa do Brasil Câmara vai votar Bairro populoso de Curitiba pode virar polo gastronômico; entenda Caçador de Boteco! Bar que quase acabou na pandemia mantém cardápio raiz em novo bairro de Curitiba