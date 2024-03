Um princípio de incêndio em um supermercado no bairro Cristo Rei, em Curitiba, deixou alguns funcionários do estabelecimento intoxicados por inalação de fumaça na tarde desta terça-feira (19).

O fogo teria começado na cozinha e foi rapidamente controlado pela brigada de incêndio do supermercado, antes da chegada das equipes do Corpo de Bombeiros.

Ninguém sofreu queimaduras, mas os funcionários que foram mais expostos à fumaça precisaram de acompanhamento dos bombeiros e dos médicos do SAMU, que também foram acionados para atender a ocorrência.

Apesar da movimentação na região, os afetados tiveram apenas uma leve intoxicação, sem maior gravidade.

A reportagem da Tribuna do Paraná tenta contato com o supermercado.

