O concurso público da Polícia Penal do Paraná (PPPR), que conta com sete vagas nas macrorregiões de Curitiba, Londrina e Cascavel, vai ter o prazo de inscrições encerradas na sexta-feira (22). O salário inicial é fixado em R$ 4.548,97, com auxílio-alimentação de R$ 634,74.

As inscrições devem ser feitas pelo site da banca organizadora, o Instituto AOCP, com custo de R$ 110. O concurso exige formação de nível médio e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B. Os candidatos aprovados irão fazer parte do Quadro Próprio da Polícia Penal (QPPP), 40 horas semanais, podendo optar por formato de escala (plantão) ou expediente.

“Hoje a Polícia Penal do Paraná está consolidada, com uma legislação própria e um excelente plano de carreira, que está entre os melhores da segurança pública do Estado. Para quem procura o serviço público, que admira e pretende ingressar na carreira, esta é uma oportunidade muito promissora”, disse o diretor-adjunto da PPPR, Maurício Ferracini.

O que faz um policial penal

Entre as funções do policial penal estão: exercer o poder de polícia na apuração e aplicação de sanções disciplinares; dirigir e chefiar estabelecimentos penais, atividades típicas de gestão prisional e setores relacionados ao órgão responsável pela administração do sistema prisional. No edital, aparecem outras funções da profissão.

Calendário do concurso público da polícia no Paraná

O processo seletivo do concurso compreende etapas. A primeira delas é a prova objetiva agendada para o dia 19 de maio, com duração de até cinco horas. Serão 75 questões de múltipla escolha, distribuídas entre 25 questões de conhecimentos gerais (envolvendo língua portuguesa, raciocínio lógico matemático e informática) e 50 de conhecimentos específicos (incluindo direito administrativo, legislação extravagante, direito constitucional, direito penal, direito processual penal, direito penitenciário, criminologia e direitos humanos).

O processo seletivo contempla ainda avaliação psicológica, investigação social, curso de formação e avaliação médica, todas de caráter eliminatório.

O curso de formação será ministrado nos municípios de Curitiba e Londrina, aplicado pela Escola de Formação e Aperfeiçoamento Penitenciário (Espen). Podem ser convocados até 500 alunos aprovados em todas as etapas anteriores para realizar o curso.

