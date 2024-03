Nesta quarta-feira (20) acontece o sorteio do concurso 3058 da Lotofácil, a loteria mais querida do Brasil. A Caixa sorteia direto do Espaço Loterias, em São Paulo, as 15 dezenas.

Quem acertar todos os números leva para casa o prêmio estimado em R$ 1,7 milhão. Também recebem recompensas em dinheiro os acertadores de 11, 12, 13 e 14 pontos.

No concurso 3057, realizado na terça-feira (15) e com prêmio de R$ 4 milhões, cinco apostas feitas em Curitiba foram premiadas.

Resultado da Lotofácil 3058

Os 15 números serão divulgados em breve.

Quanto mais apostar, mais chances de ganhar. A chance de pelo menos dobrar o investimento, ou seja, acertar 11 pontos e ganhar R$ 5, é de 1 em 11. A aposta custa apenas R$ 3.

Os sorteios são realizados às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20 horas. Confira o resultado da Lotofácil na Tribuna.

