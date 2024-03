A Cassol Centerlar e a Todimo, empresas consolidadas no setor de materiais de construção, anunciaram um plano de integração de operações comerciais, na segunda-feira (18). O objetivo da união, segundo comunicação pública das empresas, é aumentar eficiência e competitividade no segmento de home centers. Juntas, as empresas juntas têm um faturamento de mais de R$ 2 bilhões por ano.

LEIA MAIS – Shopping de Curitiba é alagado durante forte chuva; veja o vídeo

No aguardo de autorização do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), a integração envolve as áreas de compras, gestão de categorias e estratégia comercial. Segundo as companhias, a operação comercial integrada pretende oferecer mais produtos para os clientes, preços mais competitivos e entrega rápida nas regiões de atuação.

As duas empresas detêm 66 home centers abastecidos por seis centros de distribuição, sendo atendidas por mais de 600 fornecedores.

VIU ESSA? Família de fundador do Bar Stuart resgata história do estabelecimento que está com futuro ameaçado

A Cassol tem uma atuação concentrada na região sul do Brasil, enquanto a Todimo possui atendimento no Paraná, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. “A integração das operações comerciais tem como objetivo oferecer uma proposta de valor diferenciada para quem está realizando o sonho de construir ou reformar. A robustez da operação permitirá ampliar a oferta de produtos aos clientes das duas empresas no Sul e no Centro-Oeste do país”, informou a assessoria de imprensa das empresas.

Você já viu essas?

Um brinde à tradição! Museu da cachaça em Curitiba? Conheça coleção impressionante da bebida mais famosa do Brasil Câmara vai votar Bairro populoso de Curitiba pode virar polo gastronômico; entenda Caçador de Boteco! Bar que quase acabou na pandemia mantém cardápio raiz em novo bairro de Curitiba