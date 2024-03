Se você tem uma daquelas fitas adesivas de rolo em casa, saiba que ela poderá valer uma fortuna daqui a um tempo. Pelo menos aqueles que receberem o selo Balenciaga de qualidade. A marca transformou o objeto simples num acessório de moda chique.

VIU ESSA? Shopping de Curitiba é alagado durante forte chuva; veja o vídeo

Apresentado ao público no Paris Fashion Week, o novo bracelete da marca é, na verdade, um rolo de fita adesiva para a coleção outono/inverno 2024.

Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram que a nova pulseira custaria em torno dos R$ 3.000. A marca não revelou o preço correto, mas caso seja em euro, passaria para R$ 16 mil.

Após esse lançamento, internautas fizeram piadas com a situação. “O novo bracelete da Balenciaga: Na papelaria: R$ 6, na Balenciaga: R$ 3.000”, ionizou uma.

LEIA AINDA – Mega Sena 2702 milionária premia aposta feita em bairro de Curitiba; Veja o resultado!

“Gente, comprei esse bracelete da Balenciaga, falaram que era original e paguei o olho da cara. Será que passaram a perna em mim?”, publicou outra.

A grife sempre causa polêmica com seus lançamentos. Em outras oportunidades, já mostrou ao público um tênis destruído e uma bolsa de saco de lixo.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!