Um apostador de Curitiba ficou no quase, a uma dezena de distância de um prêmio gigante da Mega Sena 2702 milionária, sorteada na noite desta terça-feira (20). O apostador acertou a quina da Mega Sena e garantiu um bom prêmio de consolação. Como ninguém acertou as seis dezenas, o prêmio para esta quinta-feira saltou para R$ 75 milhões.

Resultado Mega Sena 2702 milionária: 06, 13, 20, 34, 40 e 46.

A aposta de Curitiba que ganhou a quina na Mega Sena 2702 milionária foi feita na lotérica Hora da Sorte, localizada na Avenida Presidente Wenceslau Braz, no bairro Parolin, em Curitiba, dentro de um supermercado.

Por ter acertado cinco das seis dezenas sorteadas, o apostador faturou o prêmio de R$ 57,5 mil. Nada mal, hein? Veja abaixo o detalhamento das apostas que ganharam na quina da Mega Sena 2702 no Paraná.

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR LOTERIAS HORA DA SORTE 6 Não Simples 1 R$57.510,24 PARANAGUA/PR TREVO LOTERIAS 6 Sim Simples 1 R$57.510,24 SAO JORGE DO IVAI/PR IVAI LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$57.510,24

Como jogar na Mega Sena?

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de a​postas. Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, pode​ndo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta simples da Mega Sena, com 6 números, custa R$ 5.

