O IPTU 2024 Curitiba tem vencimento nesta quarta-feira (20) tanto para pagamento à vista, com desconto de 10%, quanto para o pagamento da primeira parcela. O IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano – poderá ser parcelado em dez vezes, de março a dezembro, sempre com vencimento dia 20. Se a data cair em um fim de semana ou feriado, o IPTU poderá ser pago até o próximo dia útil subsequente.

A emissão da guia para pagamento do Imposto Territorial Urbano (IPTU) está disponível pelo Curitiba App e pelo site da Prefeitura. A Prefeitura também enviou, pelos Correios, o aviso de lançamento para pagamento à vista ou da primeira parcela.

O IPTU 2024 incide sobre 966.843 imóveis, dos quais 135 mil (14%) serão isentos, volume maior que no ano passado, de 127 mil.

Desconto com o CPF na Nota

Neste ano, 4.801 imóveis terão desconto de até 50% no IPTU, com créditos do programa Nota Curitibana. Levantamento da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Orçamento mostra que ao todo são R$ 328,1 mil em descontos no IPTU 2024.

O desconto no IPTU é uma das vantagens do programa, que incentiva a emissão de nota fiscal, distribui prêmios e acumula créditos. Todo ano, durante o mês de novembro, o contribuinte pode optar pela adesão ao desconto pra o IPTU do ano seguinte.

Como gerar a guia do IPTU 2024 Curitiba?

Como nos anos anteriores, o contribuinte recebeu em casa o documento para pagamento à vista e da primeira parcela. As demais parcelas devem ser emitidas no site da Prefeitura ou pelo Curitiba App.

Acompanhe os vídeos sobre como gerar a guia do IPTU 2024 pelo Curitiba App e pelo site.

Pela internet é possível gerar o documento de arrecadação municipal (DAM) de um mês ou de todas as parcelas de uma só vez. Para isso, é necessário informar a Inscrição Imobiliária e Sublote ou a Indicação Fiscal do Imóvel, além do CPF ou CNPJ.

O DAM pode ser pago nos bancos conveniados, nos caixas eletrônicos ou por meio do internet banking. Também é possível pagar pelo PIX, por cartão de débito ou crédito ou ainda colocar em débito automático.

Os bancos conveniados para pagamento do IPTU 2024 são Caixa Econômica Federal; Bradesco; Banco do Brasil; Santander; Itaú/Unibanco; Sicredi; Sicoob; Mercantil e Ailos.

Débito Automático

Para quem optar pelo débito automático, a primeira parcela será debitada no dia 28 de março e as demais todo dia 20.

Basta fazer a solicitação diretamente a seu banco, nos canais de atendimento disponibilizados, 30 dias antes do vencimento da parcela (esse é o prazo que os bancos pedem para realizar seus cadastros). O contribuinte pode fazer essa solicitação mesmo após pagar a(s) primeira(s) parcela(s).

Quem não tem acesso à internet pode emitir as guias no atendimento presencial (com ou sem agendamento) nos núcleos da Finanças nas Ruas da Cidadania ou na sede da Prefeitura.

O prazo para impugnação do IPTU 2024 também é nesta quarta-feira (20/3) e a solicitação pode ser realizada pelo Processo Eletrônico de Curitiba (Procec).

Dúvidas? Acesse os canais de atendimento

A Prefeitura reforçou o atendimento ao contribuinte e é possível tirar dúvidas sobre o IPTU 2024 no Portal da Secretaria de Finanças, pelo atendimento telefônico exclusivo pela Central 156, disponível pelo telefone 156; o App Curitiba 156; ou o site do 156. O contribuinte também pode tirar dúvidas pelo WhatsApp da Prefeitura no (41) 9876-2903.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Você já viu essas?

Um brinde à tradição! Museu da cachaça em Curitiba? Conheça coleção impressionante da bebida mais famosa do Brasil Câmara vai votar Bairro populoso de Curitiba pode virar polo gastronômico; entenda Caçador de Boteco! Bar que quase acabou na pandemia mantém cardápio raiz em novo bairro de Curitiba