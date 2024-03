Falecimentos em Curitiba; Obituário desta a quarta-feira (20)

ALCELINA CALIXTO, 90 ano(s). FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: LUIZ ANTONIO CALIXTO e MARCIANA PEREIRA DE GODOY. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 19 de março de 2024 às 17:00h.

ALEXANDRE VIEIRA, 48 ano(s). BOMBEIRO(A). VERA LUCIA DA SILVA. Filiação: SEBASTIAO VIEIRA e MARIA ANA DE JESUS VIEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, quarta-feira, 20 de março de 2024 às 14:00h.

ALIVAN PINTO, 65 ano(s). PEDREIRO. JOSEFA SPIEVAKOWSKI. Filiação: ANTONIO PINTO e MARIA CLARA DOS SANTOS PINTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 20 de março de 2024 às 16:00h.

ANTONIO PERUSSULO, 77 ano(s). AUXILIAR ADMINISTRATIVO. ILIDIA PERUSSULO. Filiação: JOVINO PERUSSULO e ANA LUIZA PERUSSULO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 19 de março de 2024 às 19:00h.

BERNARDO NUNES DA CRUZ, 7 ano(s). MENOR. Filiação: JOSE LUIZ PEREIRA DA CRUZ JUNIOR e MARISONIA DOS SANTOS NUNES DA CRUZ. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, terça-feira, 19 de março de 2024 às 16:30h.

CARLOS EDUARDO THEODORO DE MORAIS, 62 ano(s). PINTOR(A). Filiação: FRANCISCO BENTO DE MORAIS e FLORISBELA THEODORO DE MORAIS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 20 de março de 2024.

CARMEN KRIEGER WACHOWICZ, 90 ano(s). ASSISTENTE SOCIAL. RIZIO WACHOWICZ. Filiação: ALDO KRIEGER e GERTRUDES KRIEGER. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 20 de março de 2024 às 11:30h.

CIRENIA FREITAS DE RESENDE, 85 ano(s). PROFESSOR(A). JOSE WANDERLEI RESENDE. Filiação: JOAO DANIEL DE FREITAS e IRACEMA MIRANDA DE FREITAS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 20 de março de 2024 às 14:00h.

CIRLENE SUNIGA BORAZIO, 64 ano(s). AUXILIAR LIMPEZA. Filiação: CARLOS BORAZIO e LUIZA SURINGA BORAZIO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 20 de março de 2024 às 13:30h.

CLAIR ROCIO DAS NEVES COSTA, 58 ano(s). DO LAR. OSMAR COSTA FILHO. Filiação: JOAQUIM BENTO DAS NEVES e CANDIDA DAS NEVES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO TRANQUEIRA, quarta-feira, 20 de março de 2024.

CRISTIANI FRANCESCHI, 48 ano(s). PROFESSOR(A). Filiação: EDILTON JOSE FRANCESCHI e LUCIA DO ROCIO HOFFMANN FRANCESCHI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 20 de março de 2024 às 10:30h.

DARCI CUSTODIO DE OLIVEIRA, 82 ano(s). FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. ALICE CORREIA DE OLIVEIRA. Filiação: ANTONIO CUSTODIO DE OLIVEIRA e FAUSTINA TEIXEIRA DA TRINDADE. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 20 de março de 2024 às 17:00h.

EDENILSON CLERIS, 57 ano(s). AUTONOMO. Filiação: PEDRO CLERIS e DALVA DOS SANTOS CLERIS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 20 de março de 2024 às 11:00h.

EDISON LUIZ MACHADO, 63 ano(s). PINTOR(A). Filiação: FRANCISCO MACHADO e CYROSA PALMEIRO MACHADO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 20 de março de 2024.

EMILIO PASTUCH, 81 ano(s). AGRICULTOR. ANATALIA MELNIK PASTUCH. Filiação: ALEXANDRE PASTUCH e LIDUINA PASTUCH. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 20 de março de 2024 às 16:30h.

EMY DA COSTA LUZ, 86 ano(s). FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. MANOEL COSTA LUZ. Filiação: JOAQUIM DA COSTA VIEIRA e LUCINDA PINTO DA COSTA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 20 de março de 2024 às 16:30h.

FRANCISCA DUARTE DOS SANTOS, 82 ano(s). DO LAR. Filiação: JOAO MARTINS DUARTE e FRANCISCA VEGILINA ANGELINA DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 20 de março de 2024 às 12:00h.

HYZACK EMANOEL TILLWITZ PASSOS, 5 ano(s). MENOR. Filiação: LUIZ FERNANDO PASSOS e TATIANE RAQUEL TILLWITZ PASSOS. Sepultamento: SANTA TEREZINHA DE ITAIPU, quarta-feira, 20 de março de 2024.

IZAIAS INACIO AMARO, 34 ano(s). OUTROS. Filiação: DARIO CORREA AMARO e JULIA INACIO AMARO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 20 de março de 2024 às 09:00h.

JANINA ZAWADZKI, 90 ano(s). DO LAR. BOLESLAU ZAWADZKI. Filiação: WLADISLAW KOSZELA e JOSEFA KOSZELA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 20 de março de 2024 às 13:00h.

JEFERSON LUIZ ROLIM, 41 ano(s). MECÂNICO. Filiação: LUIZ ANTONIO ROLIM e CLAUDETE PEREIRA ROLIM. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 20 de março de 2024.

JULIO IKEMATSU, 77 ano(s). BANCÁRIO(A). MARIA ITO. Filiação: KINZO IKEMATSU e KESAKO IKEMATSU. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 20 de março de 2024 às 18:00h.

JUREMA SANDRINO CUSMAN, 69 ano(s). AGENTE SAÚDE. JOSE CUSMAN. Filiação: EMANUEL SANDRINO e DORVINA ALVES SANDRINO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 20 de março de 2024 às 07:00h.

KAMAL DOMIT, 86 ano(s). MÉDICO(A). Filiação: FARID DOMIT e MARY NOHRA DOMIT. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 20 de março de 2024 às 16:30h.

LIDIA TWERDOCHLIB, 79 ano(s). DO LAR. ROMAN MYCHAJLO TWERDOCHLIB. Filiação: CASEMIRO LIMANSKI e ESTANISLAVA LIMANKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 20 de março de 2024 às 14:00h.

LUIS CARLOS VEIGA, 50 ano(s). AUTONOMO. SILVIA PEDROSO DE LARA. Filiação: ZELFRIDO VEIGA e IRES CUSTODIA VEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 20 de março de 2024 às 14:00h.

MARCIA MARIA MENIM, 67 ano(s). PSICÓLOGO(A). Filiação: LOURENCO MENIM e HILDA MENIM. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 20 de março de 2024 às 17:30h.

MARIA AMELIA BEVERANCO, 67 ano(s). EMPRESARIO(A). ANTONIO BEVERVANCO. Filiação: JOSE FERREIRA RIBAS e JULIA BARBOZA RIBAS. Sepultamento: (PONTA GROSSA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, quarta-feira, 20 de março de 2024 às 16:30h.

MARIA CARDOSO, 88 ano(s). DO LAR. ALTAMIRO CARDOSO. Filiação: SALVADOR DE MAURO e CATHARINA POLLETINI. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quarta-feira, 20 de março de 2024 às 16:00h.

MARIA DA GLORIA PEREIRA, 81 ano(s). DO LAR. HELIO SABINO PEREIRA. Filiação: MANOEL ALCINO JORGE e FRANCELINA MARIA JORGE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 20 de março de 2024 às 16:30h.

MARIA ELISABETE CARDOZO SACZK, 56 ano(s). ANALISTA. CARLOS ALBERTO SACZK. Filiação: EDUARDO CARDOZO e ESTEFANIA REMES CARDOZO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quarta-feira, 20 de março de 2024 às 08:00h.

NARCISO KASPECHAK, 77 ano(s). CARPINTEIRO. OLIVIA LOURENCO KASPECHAK. Filiação: ALEANDRE KASPECHAK e LADISLAVA KASPECHAK. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 20 de março de 2024 às 16:00h.

NELSON MOACIR RAIMUNDO, 89 ano(s). ANALISTA. Filiação: ROSA VALENTIN. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 20 de março de 2024 às 13:30h.

NEULI DIAS SIQUEIRA VAZ, 51 ano(s). DO LAR. JURANDIR VAZ. Filiação: ANANIAS LOURENCO SIQUEIRA e IZORAIDE DIAS SIQUEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 20 de março de 2024 às 10:00h.

ROBERTO GALAN, 82 ano(s). AUXILIAR PRODUÇÃO. VALDECI SABINO GALAN. Filiação: MARIO GALAN e ALTINA FORASTIERI GALAN. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE IVAIPORA, quarta-feira, 20 de março de 2024.

SILVIO FERRER DA ROSA, 94 ano(s). PROFESSOR(A). ROSALINA BARBOSA FERRER DA ROSA. Filiação: ANTONIO FERRER DA ROSA e SILVIA MARIA DA CONCEICAO ROSA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 19 de março de 2024 às 17:00h.

SIMONE APARECIDA DE LIMA, 56 ano(s). DO LAR. DIMAS ANTONIO BUENO DE LIMA. Filiação: SIMAO LEMICHKA e HILDA SANTINA VIEIRA LEMICHKA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quarta-feira, 20 de março de 2024 às 17:00h.

SOLANGE DE FATIMA NICOLEM, 65 ano(s). OUTROS. JOSE NELSON NICOLEM. Filiação: JOAO MARIA DE OLIVEIRA e LURDES GROCHOSKI OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 20 de março de 2024 às 13:00h.

TEREZA DA SILVA TEIXEIRA, 82 ano(s). FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACIR TEIXEIRA. Filiação: JOSE BENTO DA SILVA e ANNA SABINO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 20 de março de 2024 às 09:00h.

VANIR DE SOUZA, 84 ano(s). DO LAR. VALDEVINO FLORENCIO DE CARVALHO. Filiação: PUREZA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 19 de março de 2024 às 15:00h.

