Projeto Pescar da Audi e Porsche vai capacitar 15 jovens da rede pública

A Audi do Brasil e a Porsche Brasil anunciam o início do ano letivo para a nova turma de 15 alunos do Projeto Pescar, um curso de capacitação automotiva para jovens da rede pública de ensino que atendam aos requisitos de pré-seleção disponíveis no site da Fundação Projeto Pescar. O programa é organizado pela Fundação Projeto Pescar e, na edição de 2024, terá o apoio da Universidade São Judas, que cederá salas de aula em sua unidade de Santo Amaro, em São Paulo, para receber os participantes e proporcionar a vivência de um ambiente universitário. Os grupos de concessionários BEXP, Eurobike e Stuttgart também são parceiros e apoiadores da iniciativa.

A turma de quinze jovens selecionados inicia nesta semana as atividades diárias, que ocorrem das 13h às 17h, de março a dezembro de 2024. A aula inaugural contou com a presença e boas-vindas de Daniel Rojas, presidente e CEO da Audi do Brasil, e Peter Vogel, CEO da Porsche Brasil, além de colaboradores e convidados que contaram as suas histórias profissionais e o papel da educação e construção da carreira na indústria automotiva.

O conteúdo do curso será ministrado por uma educadora social da Fundação Projeto Pescar e por funcionários voluntários das marcas. O programa do curso inclui disciplinas básicas como Português, Matemática e Inglês, passando por conteúdos técnicos como Mecânica, Comunicação Empresarial, Atendimento ao Cliente, e inclusive abordando questões contemporâneas e sociais pertinentes neste momento de trabalho remoto e híbrido, como Gestão de Tempo e Aprendizagem Autônoma. O curso tem a duração de 960 horas, com iniciação profissional em Mecânica Veicular.

Além das aulas teóricas a serem realizadas no Centro Técnico das marcas em São Paulo, o curso oferece gratuitamente alimentação, transporte e uniforme. O cronograma contará ainda com atividades culturais em museus e teatros, além de visitas às concessionárias e eventos específicos promovidos pelos fabricantes.

O Projeto Pescar dentro da Audi teve início em 2017 e, após cinco edições (2017 a 2021), capacitou 75 jovens, sendo quinze por turma, dos quais 23 estão trabalhando atualmente na rede de concessionárias da Audi do Brasil. O programa teve uma breve pausa nos anos de 2022 e 2023 para reorganização do projeto, no entanto, com o retorno em 2024, fará a seleção com base em equidade de gênero, para fomentar o acesso das mulheres ao universo automotivo, historicamente ocupado pelos homens.

Compromisso com diversidade, sustentabilidade e inclusão

A Audi AG possui uma estrutura global de ESG que integra a estratégia de negócios da companhia e o posicionamento de marca. No Brasil, esse pilar envolve iniciativas de diversidade, sustentabilidade, inclusão e respeito ao meio ambiente.

Em 2022, a marca espalhou 100 milhões de sementes de 27 espécies de árvores nativas em uma área desmatada na Amazônia. Além das unidades distribuídas pelo ar, outras seis milhões de sementes foram entregues em uma comunidade indígena da região. Em 2023, a Audi do Brasil, a Audi Environmental Foundation e a ONG Litro de Luz entregaram soluções de iluminação com energia solar em 12 comunidades indígenas de São Paulo, beneficiando 147 famílias na região litorânea com acesso intermitente à energia. No ano anterior, a marca já havia fornecido quase 200 soluções de iluminação que beneficiaram mais de 600 moradores de comunidades ribeirinhas na Amazônia.

No fim de 2021, a Audi do Brasil se tornou patrocinadora oficial das seleções brasileira masculina e feminina de voleibol para deficientes até o final dos Jogos Paraolímpicos de Paris, em 2024. Além de estampar uniformes oficiais, equipamentos e materiais publicitários da equipe, a marca das quatro argolas forneceu o utilitário de luxo Audi Q5 adaptado para o transporte dos atletas.

No Brasil, a Audi tem projetos como o uso de energia 100% limpa a partir de painéis solares no Centro Técnico (SP) e na rede de revendedores no país. A Audi do Brasil investiu ainda R$ 20 milhões na instalação de carregadores elétricos nas 42 concessionárias da marca no Brasil, compatíveis com veículos de todas as marcas.

Por fim, o projeto Mulheres Audi conta com diversas oficinas, palestras e workshops, visando ampliar a participação e incentivar o protagonismo das mulheres no setor automotivo, historicamente ocupado pelos homens.

Porsche Brasil – Parceria com a sociedade

A Porsche se vê como um membro e parceiro da sociedade, consciente de sua responsabilidade. Como parte de sua estratégia de sustentabilidade, a Porsche auxilia regiões e comunidades ao redor do mundo na conservação do meio ambiente, buscando oferecer boas condições de trabalho e vida. No campo da estratégia ‘Parceiro da sociedade’, a Porsche tem como objetivo utilizar projetos de cidadania corporativa para focar nas pessoas cujo ambiente social está diretamente ou indiretamente relacionado à empresa. Em particular, jovens ou pessoas desfavorecidas devem receber apoio estratégico e educação para capacitá-los a fazer melhorias permanentes em sua situação de vida.

No Brasil, a Porsche mantém parcerias com projetos sociais ligados às áreas de esportes, educação e bem-estar social. O projeto E-Ducar faz parte do programa global “Join the Porsche Ride”, uma iniciativa que oferece suporte a projetos de longo prazo que tenham como objetivo promover impacto positivo na sociedade e qualidade de vida. Como parte da iniciativa, o Porsche Taycan viaja pelo mundo promovendo as etapas do programa. (Fotos: Audi/Porsche/Divulgação).