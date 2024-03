Nissan e Mitsubishi vão explorar negócios de energias e mobilidades

A Nissan Motor Co., Ltd. (Nissan) e a Mitsubishi Corporation (MC) assinaram um memorando de entendimento para explorar uma nova iniciativa conjunta em serviços relacionados a energias e mobilidades de nova geração, utilizando veículos elétricos para contribuir para solucionar problemas societais regionais e criar comunidades dinâmicas no futuro.

O Japão tem enfrentado problemas como nação, tais como a falta de motoristas devido a um declínio da população e dificuldades para manter os serviços de transporte público devido à diminuição no número de usuários. A Nissan e a MC também estão empreendendo várias iniciativas para solucionar estes desafios.

As ações da Nissan incluem serviços de mobilidade na cidade de Namie, na Prefeitura de Fukushima, bem como testes de condução autônoma no distrito financeiro de Minato Mirai, em Yokohama, para levar a liberdade de circulação a mais pessoas. Além disso, a Nissan está desenvolvendo sistemas de gestão de energia por meio do uso de funções de recarga / descarga e armazenagem das baterias de veículos elétricos, em conjunto com energias renováveis. Junto com parceiros e governos locais, a MC tem trabalhado para enfrentar desafios industriais e sociais mediante ações com foco em (1) utilizar recursos energéticos regionais, incluindo energias renováveis, (2) atingir a neutralidade de carbono, e (3) solucionar problemas locais para promover a atratividade das comunidades.

No setor de mobilidade, a MC está ampliando medidas para fazer progressos em relação aos desafios dos transportes, por intermédio da implementação de transporte sob demanda com o auxílio da IA para governos locais e empresas privadas, incluindo a cidade de Shiojiri City, na Prefeitura de Nagano, além de realizar demonstrações de condução autônoma fazendo uso de soluções digitais.

As previsões indicam que os problemas societais devem se tornar cada vez mais desafiadores, como um aumento no número de pessoas que enfrentam dificuldades de acesso ao transporte, redução nos serviços essenciais, comunidades com vínculos mais fracos, além da necessidade de se estar preparado para a ocorrência de desastres.

A Nissan e a MC reconhecem a necessidade de construir novos modelos de serviços e tecnologias para solucionar estes desafios específicos de cada região e revitalizar as comunidades. Para atingir este objetivo e contribuir para a sociedade, as duas empresas assinaram um memorando de entendimento para cocriar modelos de negócios sustentáveis. Ao potencializar seu know-how e expertises respectivas, elas têm a meta de comercializar em conjunto serviços relacionados a energias e serviços de mobilidade de nova geração, por meio do uso de veículos elétricos, começando pelo Japão.

Makoto Uchida, presidente e CEO da Nissan, comentou: “Por meio de tecnologias e veículos que despertam a emoção, a Nissan está construindo um ecossistema inteligente, que amplia tanto as possibilidades de mobilidade das pessoas como o potencial da sociedade. Queremos ajudar a solucionar problemas regionais e criar cidades centradas no futuro, fazendo uso da gestão de energia e serviços de mobilidade. A MC compartilha nossa motivação e, juntos, vamos estudar um modelo de negócios sustentável e robusto”.

Katsuya Nakanishi, presidente e CEO da Mitsubishi Corporation, comentou: “O setor de mobilidade está passando por uma transformação significativa devido às inovações tecnológicas e à descarbonização. Por isso, por meio de sua abordagem integrada EX-DX definida em seu plano estratégico de médio prazo, o MC Shared Value 2024, a MC quer trabalhar com a Nissan para explorar a criação de modelos de negócios sustentáveis, para tratar os desafios societais do Japão”. (Foto: Nissan e Mitsubishi/Divulgação).