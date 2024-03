A verificação de segurança é válida para os modelos XDiavel e XDiavel S

A Ducati Brasil convoca os proprietários das motocicletas XDiavel e XDiavel S (relacionados na tabela a seguir), fabricadas entre 2016 e 2022, para a verificação e eventual substituição do encosto do banco do passageiro.

A ação teve início na segunda-feira (18/03), em toda a rede de concessionários Ducati no Brasil. As análises demonstraram que em situações excepcionais, caso o encosto do banco do passageiro não tenha sido instalado corretamente, pode haver o afrouxamento dos parafusos de fixação, causando a fissura ou a quebra do componente.

O mal-uso do encosto – se o passageiro se apoiar exclusivamente no encosto – também pode gerar risco de fissura ou quebra do componente e consequente queda do passageiro se este não segurar no piloto ou na cinta de retenção específica.

Na verificação será feita a checagem sobre a existência de fissuras ou quebras no encosto do banco do passageiro e a reinstalação do componente de acordo com os procedimentos indicados pelo fabricante.

O encosto do banco do passageiro receberá um adesivo de advertência orientando o consumidor para a utilização correta do componente.

Mesmo que a numeração do chassi da motocicleta Ducati se encaixe no intervalo listado acima, caso o encosto do banco do passageiro não tenha sido adquirido e instalado, a motocicleta não está sujeita a reparo.

Informações no site oficial: https://www.ducati.com/br/pt/home/servicos/pos-vendas/campanhas-recall.

Agendamento e atendimento do serviço:

Acesse o site www.ducati.com/br e encontre a concessionária da Rede Ducati ou Oficina Autorizada Ducati mais próxima e agende o serviço, de segunda a sexta feira, das 9h00 às 18h00.

O serviço é gratuito e o tempo estimado de reparo é de até 24 (vinte e quatro) minutos.

Para informações adicionais, consulte a Central de Relacionamento Ducati pelo telefone 0800 738 2284 ou pelo e-mail atendimento.brasil@ducati.com, acesse o site Ducati (www.ducati.com/br)ou contate sua concessionária da marca. (Fotos:Ducati/Divulgação).