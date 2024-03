Um acidente envolvendo um ônibus metropolitano e um caminhão do Exército deixou quatro militares feridos, na manhã desta quarta-feira (20). O acidente ocorreu nas proximidades do cruzamento da Linha Verde com a rua Ingabaú, entre o Bairro Alto e o Bacacheri. O local é uma área de retorno e o fluxo no trecho ficou bem complicado, já que houve necessidade de bloqueio parcial de uma pista sentido São Paulo.

A colisão foi nas proximidades de um hospital que tem na região. As quatro vítimas, militares, precisaram de atendimento médico e foram encaminhadas para o ao hospital militar. Nenhuma pessoa ficou ferida no ônibus.

O veículo militar ficou parado na faixa da direita da via, assim como o ônibus acidentado. Viaturas da Guarda Municipal de Trânsito prestaram atendimento ao acidente.

Linha Verde com mega congestionamento

A pista sentido São Paulo precisou ser bloqueada parcialmente para atendimento da ocorrência. O trânsito, que já é bastante caótico no local, ficou ainda mais tenso. Relatos de quem passou pelo trecho apontam que o congestionamento na pista sentido São Paulo chegou ao viaduto do Tarumã.

