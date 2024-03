Um homem foi preso por tráfico de drogas, na madrugada desta quarta-feira (20), no bairro Borda do Campo, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). No local, em uma chácara, foi descoberta uma estufa onde era realizado o cultivo ilegal de maconha.

Segundo a Polícia Militar do Paraná, policiais do 17º Batalhão de Polícia Militar foram acionados para atender uma ocorrência que teve início como um chamado via 190 por suposta violência doméstica. Ao chegarem à chácara, os policiais encontraram o casal e o filho adolescente.

Durante a abordagem, os policiais perceberam diversos materiais típicos de consumo de drogas espalhados pela sala e cozinha, incluindo porções de maconha. Foi realizada uma busca na residência e nos arredores, e descoberta uma estufa anexa à casa, contendo 73 pés de maconha plantados em vasos.

Drogas e equipamentos

Além das plantas, as equipes ainda apreenderam cerca de 240 gramas da mesma substância, duas balanças de precisão e equipamentos de iluminação utilizado no cultivo das plantas. Um homem, de 49 anos, que se identificou como proprietário dos materiais, foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil juntamente com as apreensões.

