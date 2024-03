Desde o período em que os gregos começaram a encenar peças em arenas, a comédia se tornou um dos principais gêneros do teatro. Ou seja, faz muito tempo que a gente sabe que rir é um bom remédio. Na programação do Festival de Curitiba há diversas comédias e tragicomédias na Mostra Lucia Camargo.

Além disso, o gênero também está presente na programação do Fringe, o espaço mais democrático do evento, especialmente para o público que não quer ou não pode, gastar muito.

Então, se você gosta de teatro, de comédia e procura por atrações baratas no Festival de Curitiba, essa lista é feita para você. Confira:

01 – “Improvisões”

Espetáculo em que os palhaços Nilovsky e Mina desafiam convidados pra jogos divertidos, improvisando cenas e piadas.

Data: 07 de abril, às 15h, na Caixa Cultural

Classificação: 16 anos.

Ingressos: R$ 20 e R$ 40.

02 – “Archigram”

Uma distopia tragicômica sobre uma sociedade atrapalhada em busca de salvação.

Datas: 28 de março, às 20h, no Miniauditório Glauco Flores de Sá Brito

29 de março, às 10h, no Miniauditório Glauco Flores de Sá Brito

Classificação: 10 anos.

Ingressos: R$ 12,50 e R$ 25.

03 – “A Boca que Muito Fala”

Aqui, os ensinamentos bíblicos ganham tons cômicos na boca dos personagens Carmen e Lúcio, com os quais a plateia se diverte, mas não vai querer ter por perto. Uma peça já vista por mais de 70 mil pessoas.

Datas: 29 de março, às 15h, nas Ruínas de São Francisco

30 de março, às 15h, na Praça Osório/Boca Maldita

31 de março, às 10h, na Praça Santos Andrade

Classificação livre.

Gratuito.

04 – “As Espertezas de Arlequim”

Nesse clássico, o criado Arlequim precisa usar toda a sua astúcia para conquistar o grande amor, tirando do caminho o velho e avarento Pantaleão. Prepara-se para muitas confusões, em meio a acrobacias e disfarces.

Datas: 04 de abril, às 14h, na Praça Santos Andrade

05 de abril, às 15h30, na Praça Santos Andrade

06 de abril, às 10h, na Praça Santos Andrade

07 de abril, às 14h, na Praça Santos Andrade

Classificação livre.

Gratuito

05 – “Sonho de uma Noite de Verão”

Uma comédia de erros amorosa, com altas doses de fantasia. Nela, Puck, um atrapalhado elfo da floresta, se embanana com seus feitiços e acaba distribuindo a paixão de forma errada entre os personagens da peça, causando uma baita bagunça.

Datas: 27, 28, 29, 30, 31 de março e 4, 5 e 7 de abril, sempre às 19 horas, no Ave Lola Espaço de Criação.

3 e 6 de abril, às 10h, também no Ave Lola Espaço de Criação.

Classificação: 12 anos.

Pague quanto vale.

Ingressos para o Festival de Curitiba

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site do Festival de Curitiba e também na bilheteria física, localizada no piso térreo do ParkShoppingBarigui. O espaço físico funciona de segunda a sábado, das 10h às 21h, e domingos e feriados, das 12h às 20h.

